东京汇市：日圆脱离三周高位，然市场谨慎氛围未除

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将本币雷亚尔近期的跌势归因于市场对美联储将收紧货币政策的预期。但她称，巴西“拥有庞大的外汇储备”，意思是巴西拥有可用来缓解市场波动程度的“武器”。
巴西央行周三晚间将指标利率上调50个基点，部分原因是为了支撑本币。
印尼今日稍后预计也将升息，以帮助稳定本币汇率。
由于尚不明朗的叙利亚局势备受关注，亚洲的经济消息将可能退居次要位置。0130GMT时，澳洲将公布第二季资本支出数据，之后菲律宾将公布第二季GDP数据。(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.4%，10年期美债收益率上升1个基点至2.38%，日股日经指数上涨0.8%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平