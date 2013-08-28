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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 07:57 BJT

东京汇市：日圆脱离三周高位，然市场谨慎氛围未除

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将本币雷亚尔近期的跌势归因于市场对美联储将收紧货币政策的预期。但她称，巴西“拥有庞大的外汇储备”，意思是巴西拥有可用来缓解市场波动程度的“武器”。

巴西央行周三晚间将指标利率上调50个基点，部分原因是为了支撑本币。

印尼今日稍后预计也将升息，以帮助稳定本币汇率。

由于尚不明朗的叙利亚局势备受关注，亚洲的经济消息将可能退居次要位置。0130GMT时，澳洲将公布第二季资本支出数据，之后菲律宾将公布第二季GDP数据。(完)
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