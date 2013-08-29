金砖国家：8月28日股汇市收盘纵览

路透8月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报909.81点。

中国股市：沪综指放量小幅收跌，三中全会利好预期令大盘跌幅收窄

香港股市：恒指跌1.6%至五周来最低收位，中国石油和昆仑能源重挫

中国汇市：人民币收盘微升，再次测试6.12元未果

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印度股市：收平，盘中稍早一度下挫将近3%，受塔塔咨询服务公司(TCS)等软件服务出口商涨势带动；银行股也因价值买盘而反弹。指标BSE指数 涨0.16%或28.07点，收报17,996.15点，日内一度下跌2.9%。NSE指数 跌0.05%或2.45点，收报5,285点，稍早曾挫跌3.2%。

印度汇市：印度卢比兑美元周三尾盘再次大幅下跌，并一度触及纪录低点68.85，日内收低3.7%，创1995年10月以来最大单日百分比跌幅。印度卢比兑美元 收报68.80/81，周二收盘价为66.24/25，日内下跌256个基点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,299.650点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.31%至716.04点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.1%，报33.21卢布；卢布兑欧元 上涨0.31%，报44.30卢布。

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巴西股市：拉美股市下跌，因投资者仍担心美国对叙利亚实行军事打击的影响。油企OGX下跌，拖累大盘。Bovespa指数 收低0.45%至49,866.92。

拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，叙利亚局势打压墨西哥披索走跌。

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南非股市：大幅下跌，黄金矿商类股表现最差，因金矿工人酝酿罢工以要求提高薪酬，这可能造成黄金产量减少。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低1.86%，报38,001.03点。综合指数 下跌1.79%，报42,311.00点。