金砖国家：8月28日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报909.81点。
中国股市：沪综指放量小幅收跌，三中全会利好预期令大盘跌幅收窄
香港股市：恒指跌1.6%至五周来最低收位，中国石油和昆仑能源重挫
中国汇市：人民币收盘微升，再次测试6.12元未果
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印度股市：收平，盘中稍早一度下挫将近3%，受塔塔咨询服务公司(TCS)等软件服务出口商涨势带动；银行股也因价值买盘而反弹。指标BSE指数 涨0.16%或28.07点，收报17,996.15点，日内一度下跌2.9%。NSE指数 跌0.05%或2.45点，收报5,285点，稍早曾挫跌3.2%。
印度汇市：印度卢比兑美元周三尾盘再次大幅下跌，并一度触及纪录低点68.85，日内收低3.7%，创1995年10月以来最大单日百分比跌幅。印度卢比兑美元 收报68.80/81，周二收盘价为66.24/25，日内下跌256个基点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,299.650点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.31%至716.04点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.1%，报33.21卢布；卢布兑欧元 上涨0.31%，报44.30卢布。
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巴西股市：拉美股市下跌，因投资者仍担心美国对叙利亚实行军事打击的影响。油企OGX下跌，拖累大盘。Bovespa指数 收低0.45%至49,866.92。
拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，叙利亚局势打压墨西哥披索走跌。
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南非股市：大幅下跌，黄金矿商类股表现最差，因金矿工人酝酿罢工以要求提高薪酬，这可能造成黄金产量减少。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低1.86%，报38,001.03点。综合指数 下跌1.79%，报42,311.00点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，盘中创出四年新低 (完) (编译 洪曦 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。