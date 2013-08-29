中国基金：公募基金上半年盈利减少近八成，受股票型基金和QDII拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国证券报周四报导引述天相投顾统计数据，上半年国内72家基金公司旗下的1,533只公募基金共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。“拖后腿”的主要是QDII（合格境内机构投资者）基金和股票型基金，分别亏损近43亿元和134亿元。
债券型基金、货币型基金、保本型、混合型和封闭式基金分别盈利110亿元、99亿元、8.7亿元、134亿元和30亿元。 报导称，虽然盈利减少，但是上半年基金公司共收取管理费138.68亿元，同比增加了7.7%（样本包含已公布半年报的72家基金公司旗下的1286只基金，不含长安货币）。其中，开放式股票型基金贡献管理费66.8亿元，同比增加了1%；混合型基金贡献管理费36.4亿元，同比减少3.8%。
在固定收益类产品扩容背景下，债券型基金、货币基金和保本型基金贡献的管理费同比均有增长，其中债券型基金和货币型基金分别增长逾50%和100%。 报导称,上半年基金公司持股周转率整体达到2倍，明显高于A股市场1.1倍的整体股票周转率，中小型基金公司旗下基金持股周转率显着高于大型基金公司。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。