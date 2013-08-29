中国基金：公募基金上半年盈利减少近八成，受股票型基金和QDII拖累

路透上海8月29日 - 中国证券报周四报导引述天相投顾统计数据，上半年国内72家基金公司旗下的1,533只公募基金共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。“拖后腿”的主要是QDII（合格境内机构投资者）基金和股票型基金，分别亏损近43亿元和134亿元。

债券型基金、货币型基金、保本型、混合型和封闭式基金分别盈利110亿元、99亿元、8.7亿元、134亿元和30亿元。 报导称，虽然盈利减少，但是上半年基金公司共收取管理费138.68亿元，同比增加了7.7%（样本包含已公布半年报的72家基金公司旗下的1286只基金，不含长安货币）。其中，开放式股票型基金贡献管理费66.8亿元，同比增加了1%；混合型基金贡献管理费36.4亿元，同比减少3.8%。