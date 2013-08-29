中国基金：东方证券获批资格，公募基金牌照正式向券商扩容--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国证券报周四报导，作为首家申请公募资格的证券公司，东方证券已获得监管层批复同意函，即将取得公募基金牌照，公司下一步将申请发行首只公募基金产品。
7月底上海东方证券资产管理有限公司向上海证监局提交了申请公募基金管理业务资格现场检查的申请。之后上海证监局会同证监会相关部门，组织开展对上海东方证券资产管理有限公司的现场检查。经过现场检查后，上海东方证券资产管理有限公司凭证监会机构部出具的监管意见函，正式向证监会提出了开展公募基金管理业务的申请。
东方证券此前已按照发行公募基金的相关要求，变更了公司构架，投资经理也作出相应调整，并设立了基金投资部。而在正式获得公募基金资格后，公司正在为发行首只产品做准备，首只产品将为股票型基金。
中国证监会2月18日公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》， 宣布从今年6月1日起，证券公司、保险资产管理公司以及专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的资产管理机构等，可以向证监会申请开展基金管理业务，中国证监会依法核准其业务资格。（完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。