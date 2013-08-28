中国金融：上海银监局称目前发现四家银行10名客户经理牵涉泛鑫事件

路透上海8月29日 - 在上海泛鑫保险代理有限公司因涉嫌擅自销售自制固定收益理财协议近日被调查后，上海银监局周三晚间宣布，经过各家银行自查，目前发现上海有四家银行共八家网点的10名客户经理存在不同程度向客户私自推介泛鑫理财产品的行为。

银监局新闻稿称，相关银行正在甄别推介的不同情形，并已根据内部管理规定对涉事客户经理进行了停职等处理。上海银监局也将对上述己发现以及今后可能发现的违规行为进行严肃处理。

新闻稿指出，针对此次“泛鑫事件”中暴露出来的问题，上海银监局将继续督促辖内商业银行持续加强销售条线的自控、监督和检查，加强基层员工行为排查，继续严控不合规的销售行为，并严肃查处在网点内推介非本行代理销售产品的行为。

下一步，上海银监局还将进一步强化理财产品销售人员违规销售行为黑名单制度，指导上海市银行同业公会建立行业通报制度，对理财产品违规销售人员实施严格的市场禁入。