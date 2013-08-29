挪威政经：反对党称可能开放主权财富基金投资海外基础建设项目

路透奥斯陆8月28日 - 挪威两大反对党表示，可能开放该国的主权财富石油基金投资于外国的基础建设项目；这两大反对党声势领先，可望合组下届政府。挪威主权财富金规模居世界之冠，达7,400亿美元。

目前挪威石油基金只能投资在股票、债券及地产。部分智库及非政府组织先前指出，该基金也应该能够投资在基础建设及私募基金等项目，因为这符合该基金作为长期投资人的特性。

保守党金融事务发言人Jan Tore Sanner周三在回覆路透电子邮件提问时表示，“我们在考虑私募基金及基础建设投资上将持开放态度。”

“说到基础建设，我不介意石油基金投资于此，”进步党(Progress Party)的金融事务发言人Ketil Solvik-Olsen本月稍早接受路透电话访问时表示。

挪威将在9月9日举行大选。民意调查显示，最有可能的结果是由中间偏右的保守党及平民主义派的进步党组成执政联盟，以取代已经执政八年的工党主导执政联盟。不过这只是比较有可能的执政组合之一。

Sanner及Solvik-Olsen均表示，对于1996年成立的石油基金是否应该获准投资于基础建设，他们还没有达成共识。