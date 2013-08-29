挪威政经：反对党称可能开放主权财富基金投资海外基础建设项目

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透奥斯陆8月28日 - 挪威两大反对党表示，可能开放该国的主权财富石油基金投资于外国的基础建设项目；这两大反对党声势领先，可望合组下届政府。挪威主权财富金规模居世界之冠，达7,400亿美元。
目前挪威石油基金只能投资在股票、债券及地产。部分智库及非政府组织先前指出，该基金也应该能够投资在基础建设及私募基金等项目，因为这符合该基金作为长期投资人的特性。
保守党金融事务发言人Jan Tore Sanner周三在回覆路透电子邮件提问时表示，“我们在考虑私募基金及基础建设投资上将持开放态度。”
“说到基础建设，我不介意石油基金投资于此，”进步党(Progress Party)的金融事务发言人Ketil Solvik-Olsen本月稍早接受路透电话访问时表示。
挪威将在9月9日举行大选。民意调查显示，最有可能的结果是由中间偏右的保守党及平民主义派的进步党组成执政联盟，以取代已经执政八年的工党主导执政联盟。不过这只是比较有可能的执政组合之一。
Sanner及Solvik-Olsen均表示，对于1996年成立的石油基金是否应该获准投资于基础建设，他们还没有达成共识。
但两人皆表示，他们将会寻求改革石油基金的组织；该石油基金将挪威的石油及天然气产出收益进行投资，以供未来世代之用。(完) (编译 张明钧; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。