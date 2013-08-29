版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展，决定进一步扩大信贷资产证券化试点。

* 其他:

--基金半年报披露完毕，天相投顾统计数据显示，上半年72家基金公司旗下的1,533只基金（A/B/C分开计算，不含长安货币）共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。

--记者获悉，作为首家申请公募资格的证券公司，东方证券已获得监管层批复同意函，即将取得公募基金牌照，公司下一步将申请发行首只公募基金产品。

--台湾证券交易所董事长李述德表示，台湾证交所正在研究、推动大陆企业在台湾发行股票（T股）事宜，台湾证交所有意将“宝岛债”的发行主体扩展到大陆企业。

--记者获悉，上海自贸区多项配套建设正在加快。上海市政府正配合国家有关部门在上海市选点设立免税商品购物店。

--中国建筑 上半年实现营业收入3,019亿元，同比增19.1%；归属上市公司股东净利润87.89亿元，同比增22.5%；新签合同额7,298亿元，同比增幅达31.97%。

--民生银行 上半年实现归属于母公司股东的净利润229.45亿元，同比增长20.43%。

--工信部日前组织起草了《光伏制造行业规范条件（征求意见稿）》并公开征求意见。根据规定，将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐