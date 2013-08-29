《中国报摘》--中国证券报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展，决定进一步扩大信贷资产证券化试点。
* 其他:
--基金半年报披露完毕，天相投顾统计数据显示，上半年72家基金公司旗下的1,533只基金（A/B/C分开计算，不含长安货币）共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。
--记者获悉，作为首家申请公募资格的证券公司，东方证券已获得监管层批复同意函，即将取得公募基金牌照，公司下一步将申请发行首只公募基金产品。
--台湾证券交易所董事长李述德表示，台湾证交所正在研究、推动大陆企业在台湾发行股票（T股）事宜，台湾证交所有意将“宝岛债”的发行主体扩展到大陆企业。
--记者获悉，上海自贸区多项配套建设正在加快。上海市政府正配合国家有关部门在上海市选点设立免税商品购物店。
--中国建筑 上半年实现营业收入3,019亿元，同比增19.1%；归属上市公司股东净利润87.89亿元，同比增22.5%；新签合同额7,298亿元，同比增幅达31.97%。
--民生银行 上半年实现归属于母公司股东的净利润229.45亿元，同比增长20.43%。
--工信部日前组织起草了《光伏制造行业规范条件（征求意见稿）》并公开征求意见。根据规定，将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。