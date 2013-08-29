《香港报摘》--经济日报8月29日

* 头版头条：

--叙利亚战火一触即发，市场避险意识升温，淡友趁期指今天结算前夕反扑，恒生指数 急跌350点，考验21,000点关口支持力。

* 其他：

--香港金融管理局与马来西亚央行展开人民币贸易及投资活动的合作，市场相信，随着新加坡建立人民币清算行将夺取不少中马贸易结算业务，金管局冀透过与马来西亚建立更紧密关系，巩固并争取马来西亚以至整个东盟地区的人民币跨境结算业务。

--牧业公司辉山乳业以及原生态牧业拟分别于香港首次公开发售（IPO）集资10亿及2亿美元，并于9-10月上市。

--信和置业 截至6月底止全年基础营运纯利66.36亿港元，按年上升25%，优于预期，主要受惠物业销售强劲。

--熔盛重工 首席财务官王少剑表示，一年内到期贷款总额近100亿元人民币，公司正寻找相应安排，本月初刚完成发行14亿港元可换股债券，大股东张志熔亦已借出2亿元免息贷款，暂时未有融资计划。

--新秀丽 主席Timothy Charles Parker表示，公司有能力进行金额达10亿美元的收购，并正在美国、欧洲和亚洲寻找机会，主要针对中低档休闲产品，包括手袋、背包和手机套等。

--金山软件 首席执行官张宏江称，公司为小米手机云储存服务的提供商，未来将寻求与小米更多合作机会。（完）

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