《香港报摘》--经济日报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--叙利亚战火一触即发，市场避险意识升温，淡友趁期指今天结算前夕反扑，恒生指数 急跌350点，考验21,000点关口支持力。
* 其他：
--香港金融管理局与马来西亚央行展开人民币贸易及投资活动的合作，市场相信，随着新加坡建立人民币清算行将夺取不少中马贸易结算业务，金管局冀透过与马来西亚建立更紧密关系，巩固并争取马来西亚以至整个东盟地区的人民币跨境结算业务。
--牧业公司辉山乳业以及原生态牧业拟分别于香港首次公开发售（IPO）集资10亿及2亿美元，并于9-10月上市。
--信和置业 截至6月底止全年基础营运纯利66.36亿港元，按年上升25%，优于预期，主要受惠物业销售强劲。
--熔盛重工 首席财务官王少剑表示，一年内到期贷款总额近100亿元人民币，公司正寻找相应安排，本月初刚完成发行14亿港元可换股债券，大股东张志熔亦已借出2亿元免息贷款，暂时未有融资计划。
--新秀丽 主席Timothy Charles Parker表示，公司有能力进行金额达10亿美元的收购，并正在美国、欧洲和亚洲寻找机会，主要针对中低档休闲产品，包括手袋、背包和手机套等。
--金山软件 首席执行官张宏江称，公司为小米手机云储存服务的提供商，未来将寻求与小米更多合作机会。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。