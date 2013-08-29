表格：外资8月24日止当周卖超895亿日圆日本股票

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京8月29日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月24日止当周转为卖超日本股票。
外资8月24日止当周在日本股市卖超895亿日圆，前一周为买超481亿日圆。
日本投资人在最近一周卖超3,185亿日圆海外债券，前一周为卖超9,036亿日圆。
下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
8月18日-8月24日 -89.5 -862.0 -915.1
8月11日-8月17日 +48.1r +38.7 +1,200.4
日本在海外投资：
股市 债市 货币市场
8月18日-8月24日 +9.6 -318.5 +5.7
8月11日-8月17日 -3.0 -903.6r +32.6 (完) (编译 徐文焰；审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。