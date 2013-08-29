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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 08:18 BJT

表格：外资8月24日止当周卖超895亿日圆日本股票

路透东京8月29日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月24日止当周转为卖超日本股票。

外资8月24日止当周在日本股市卖超895亿日圆，前一周为买超481亿日圆。

日本投资人在最近一周卖超3,185亿日圆海外债券，前一周为卖超9,036亿日圆。

下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

8月18日-8月24日 -89.5 -862.0 -915.1

8月11日-8月17日 +48.1r +38.7 +1,200.4

日本在海外投资：

股市 债市 货币市场

8月18日-8月24日 +9.6 -318.5 +5.7

8月11日-8月17日 -3.0 -903.6r +32.6 (完) (编译 徐文焰；审校 侯向明)
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