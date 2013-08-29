《中国重要政经日程》--8月29日

============================今日重要政经日程=======================

8/29(四)

2013中国民营企业发布会在北京举行。

钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。

国新办《中国与非洲的经贸合作（2013）》白皮书发布会在北京举行。

* 全国人大就国务院关于传染病防治工作和传染病防治法实施情况进行专题询问

中国气象局9月新闻发布会在北京举行。

============================近日重要政经日程=======================

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日。

9/3（二）

中国国家主席习近平访问中亚四国并出席G20峰会、上合组织峰会，至13日。

第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。

9/4（三）

2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。

第二届金融街论坛在北京举行，至5日

9/5（四）

聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。

9/10（二）

第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。

9/11 (三)

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

9/14（六）

2013中国信托业高峰论坛在北京举行

9/24 (二)

第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程