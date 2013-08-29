《全球重要经济事件一览表》--8月29日-9月5日

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8月29日(四)

美国维吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Christopher Newport大学就“回顾美联储历史”发表讲话。

德国汉堡--欧洲央行管委会委员暨德国央行总裁魏德曼讲话(1600)。

奥地利阿尔普巴赫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在当地举行的欧洲经济论坛发表讲话。

奥地利阿尔普巴赫--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发表讲话。

日本盛冈--日本央行审议委员森本宜久向企业领导人发表讲话。

8月30日(五)

奥地利阿尔普巴赫--德国央行委员会委员Andreas Dombret就“目标与现实间的监管改革”发表讲话。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行会议(与利率无关)。

9月2日(一)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人特别代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

圣彼得堡--G20财长代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲。(0830)

9月3日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布七国集团(G7)和中国经济前景简报，其中包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在一新闻发布会上阐述OECD的观点(0900)。

9月4日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在一会议上发表讲话(0855)。

美国波特兰--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济与货币政策发表讲话。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月5日)。

渥太华--加拿大央行公布利率决议。

9月5日(四)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人峰会(至9月6日)。

伦敦--英国央行公布利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将公布利率决定并召开新闻发布会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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