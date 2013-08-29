《全球重要经济事件一览表》--8月29日-9月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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8月29日(四)
美国维吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Christopher Newport大学就“回顾美联储历史”发表讲话。
德国汉堡--欧洲央行管委会委员暨德国央行总裁魏德曼讲话(1600)。
奥地利阿尔普巴赫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在当地举行的欧洲经济论坛发表讲话。
奥地利阿尔普巴赫--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发表讲话。
日本盛冈--日本央行审议委员森本宜久向企业领导人发表讲话。
8月30日(五)
奥地利阿尔普巴赫--德国央行委员会委员Andreas Dombret就“目标与现实间的监管改革”发表讲话。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行会议(与利率无关)。
9月2日(一)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人特别代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20财长代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲。(0830)
9月3日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布七国集团(G7)和中国经济前景简报，其中包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在一新闻发布会上阐述OECD的观点(0900)。
9月4日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在一会议上发表讲话(0855)。
美国波特兰--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济与货币政策发表讲话。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月5日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议。
9月5日(四)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人峰会(至9月6日)。
伦敦--英国央行公布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将公布利率决定并召开新闻发布会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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