《香港报摘》--信报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--敍利亚紧张局势升级，恒生指数 险守50天平均线，成交金额升至631亿港元，沽空比率同步急升至13.7%的高位，反映沽压沉重。
* 其他：
--银行为争取更多业务，推出具竞争力的本地银行同业拆息（HIBOR）为基准的按揭（H按），令7月份以H按定价的新批按揭占比升至39.9%，6月为30.2%，料这个比率短期持续上升。
--中国大型工程机械生产商中联重科 副总裁Ajilore Akinola Odunayo因个人工作原因离职，另外，公司预期下半年海外市场缓慢复苏将拉动产品出口增长，但国内市场需求下滑机会仍大，因基建投资增速提升空间有限，房地产新开工项目持续低位运行。
--汇源果汁 主席朱新礼否认有意出售其所持的股份，并称目前全心全力发展公司业务，从来没有接触有意收购他手持股份的公司。
--原计划于上海交易所上市的中国主要煤炭港秦皇岛港口，已向港交所 提交上市申请，惟集资额由原来的8亿美元降至5-7亿美元，估计最快今年底前上市。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。