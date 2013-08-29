《香港报摘》--信报8月29日

* 头版头条：

--敍利亚紧张局势升级，恒生指数 险守50天平均线，成交金额升至631亿港元，沽空比率同步急升至13.7%的高位，反映沽压沉重。

* 其他：

--银行为争取更多业务，推出具竞争力的本地银行同业拆息（HIBOR）为基准的按揭（H按），令7月份以H按定价的新批按揭占比升至39.9%，6月为30.2%，料这个比率短期持续上升。

--中国大型工程机械生产商中联重科 副总裁Ajilore Akinola Odunayo因个人工作原因离职，另外，公司预期下半年海外市场缓慢复苏将拉动产品出口增长，但国内市场需求下滑机会仍大，因基建投资增速提升空间有限，房地产新开工项目持续低位运行。

--汇源果汁 主席朱新礼否认有意出售其所持的股份，并称目前全心全力发展公司业务，从来没有接触有意收购他手持股份的公司。

--原计划于上海交易所上市的中国主要煤炭港秦皇岛港口，已向港交所 提交上市申请，惟集资额由原来的8亿美元降至5-7亿美元，估计最快今年底前上市。（完）

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