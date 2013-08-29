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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月29日

路透香港8月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元= 7.7553港元 )

美股道琼工业指数 周三收高48.38点,或0.33%,报14,824.51点.因能源股受叙利亚紧张局势推动上涨 。

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.680 3.81 56478 15.718 1.02 中国铝业 8.290 1.84 10083 2.572 -1.09 中国移动 53.600 0.53 187996 83.137 0.65 中国人寿 37.130 0.38 41450 19.197 0.19 中石油 107.820 -3.51 95342 8.362 1.11 中石化 73.440 -0.39 13036 5.695 -0.60 汇丰控股 53.080 0.02 397317 82.330 0.40 中电信 50.970 -1.47 12596 3.953 0.33 中国联通 15.050 1.07 82612 11.672 -0.24 兖州煤业 8.940 1.82 43422 6.933 -0.53 华能国际 39.550 1.64 8930 7.668 -0.67 南方航空 17.610 -1.57 9523 2.731 0.79 东方航空 15.390 -2.35 5183 1.194 -49.85 中芯国际 3.560 -0.56 43872 0.552 2.26（完）
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