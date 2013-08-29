《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元= 7.7553港元 )
美股道琼工业指数 周三收高48.38点,或0.33%,报14,824.51点.因能源股受叙利亚紧张局势推动上涨 。
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.680 3.81 56478 15.718 1.02 中国铝业 8.290 1.84 10083 2.572 -1.09 中国移动 53.600 0.53 187996 83.137 0.65 中国人寿 37.130 0.38 41450 19.197 0.19 中石油 107.820 -3.51 95342 8.362 1.11 中石化 73.440 -0.39 13036 5.695 -0.60 汇丰控股 53.080 0.02 397317 82.330 0.40 中电信 50.970 -1.47 12596 3.953 0.33 中国联通 15.050 1.07 82612 11.672 -0.24 兖州煤业 8.940 1.82 43422 6.933 -0.53 华能国际 39.550 1.64 8930 7.668 -0.67 南方航空 17.610 -1.57 9523 2.731 0.79 东方航空 15.390 -2.35 5183 1.194 -49.85 中芯国际 3.560 -0.56 43872 0.552 2.26（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。