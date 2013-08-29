《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月29日

*工商时报：

--中央研究院院士胡胜正昨日表示，政府公共建设投资预算逐年递减，不利经济发展，反观民间超额储蓄每年高达1.3兆(万亿)台币，建议应让四大基金投入有偿性公共建设，一方面提升基金操作效益，同时为国库开拓财源。

--陆客赴台自由行昨日再启动七个试点城市，包括石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明和泉州等。截至目前，开放陆客自由行的城市数目已达26个，涉及人口达2亿。

--传出可望在今年秋天上市的iPhone 5s正加快赶工速度。富士康太原厂管理处一名高阶主管证实，该厂生产线已经开始大规模集中生产iPhone 5s外壳，厂方同时加大招工力道填补随之而来的用工缺口。

--台湾的银行筹资一波波，各家掌握下半年利率仍在低档，总额度将近500亿台币。台湾工银昨日公告，董事会通过发行50亿元金融债券，期限在二年期以内，将用在中、长期授信业务资金需求之用，将经过主管机关核准后一次或分次发行。

*经济日报：

--在金管会强力劝阻下，彰银 董事会决定搁置限缩总经理人事权案，公股压力暂时化解，但先前传出倦勤的彰银总经理唐楚烈后续动向，仍备受关注。

--寿险业大举重返不动产市场，继国泰、新光人寿近日董事会通过评估买进不动产后，全球人寿昨日董事会也喊买北部地区不动产，近期商办买气增温可期。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。