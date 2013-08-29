《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--中央研究院院士胡胜正昨日表示，政府公共建设投资预算逐年递减，不利经济发展，反观民间超额储蓄每年高达1.3兆(万亿)台币，建议应让四大基金投入有偿性公共建设，一方面提升基金操作效益，同时为国库开拓财源。
--陆客赴台自由行昨日再启动七个试点城市，包括石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明和泉州等。截至目前，开放陆客自由行的城市数目已达26个，涉及人口达2亿。
--传出可望在今年秋天上市的iPhone 5s正加快赶工速度。富士康太原厂管理处一名高阶主管证实，该厂生产线已经开始大规模集中生产iPhone 5s外壳，厂方同时加大招工力道填补随之而来的用工缺口。
--台湾的银行筹资一波波，各家掌握下半年利率仍在低档，总额度将近500亿台币。台湾工银昨日公告，董事会通过发行50亿元金融债券，期限在二年期以内，将用在中、长期授信业务资金需求之用，将经过主管机关核准后一次或分次发行。
*经济日报：
--在金管会强力劝阻下，彰银 董事会决定搁置限缩总经理人事权案，公股压力暂时化解，但先前传出倦勤的彰银总经理唐楚烈后续动向，仍备受关注。
--寿险业大举重返不动产市场，继国泰、新光人寿近日董事会通过评估买进不动产后，全球人寿昨日董事会也喊买北部地区不动产，近期商办买气增温可期。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。