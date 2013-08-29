修正-《美债周四展望》公债价格在三日连涨后走低，公债标售需求不振

(更正：标头中美债“周三”展望有误，应更正为“周四”)

* 财政部标售350亿美元五年期公债，得标利率为1.624%

* 美国7月成屋待完成销售连降第二个月

路透纽约8月28日 - 美国公债价格周三走低，今日进行的公债标售结果不佳。公债价格之前连涨三天，因投资者担忧美国经济数据转弱以及西方国家可能对叙利亚实施军事打击。

分析师称，投资者本周初抛售风险较高资产，并涌入诸如美国公债等资产避险，因市场传言美国及其盟国将对叙利亚实施军事打击，以对该国政府在内战中使用化学武器加以惩罚。但上述忧虑周三有所缓解。

“我认为美国公债的避险买盘有所减少，或至少没有持续，”Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示。

今日进行的公债标售凸显市场买兴阑珊。财政部标售350亿美元公债，得标利率为1.624%。

“统计数据显示今日标售的投标倍数较低(为2.38，低于2.69的六个月均值)，客户需求减少(直接和间接投标总计占53%，六个月均值为60%)，说明标售需求明显疲弱，”野村证券美国利率策略师在给客户的一份报告中写道。

“另一个值得注意的现象是，尽管标售前公债收益率出现大幅折让，但得标利率与标售前收益率之差为0.7个基点，为2012年7月以来进行的五年期公债标售中最大，”野村证券在报告中写道。

财政部周四将标售290亿美元七年期公债。

10年期公债 价格跌17/32，收益率报2.771%，周二尾盘报2.71%。

不过Payden & Rygel的管理合伙人James Sarni表示，公债价格可能很快恢复升势。该公司管理着840亿美元的资产。

“公债升势将持续，因目前影响市场的更大因素是宏观经济背景看似与美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的重大调整不相吻合，”他说。

投资者静待美联储开始放慢资产购买进度。尽管路透对经济学家的调查预计，美联储可能在9月17-18日的政策会议上开始行动，但近期公布的数据喜忧参半，使市场看法各异。

美国7月房屋销售大幅下降，且耐久财订单回落。全美不动产协会(NAR)公布的数据显示，7月成屋待完成销售连降第二个月，因抵押贷款利率上涨。

“最后，国会将结束休会期重返华盛顿，重续有关债务上限的讨论，且可能出现政府停运的结果，”他说，“市场将流传有关美国债务违约的传言和种种威胁。当市场消化这些因素后，结果将是更多的避险需求。”

Sarni表示，10年期公债收益率可能在年底前回落至2.5%。

另外，从技术面来看，Stone & McCarthy Research Associates的固定收益产品分析师John Canavan表示，10年期公债收益率自8月13日跌至2.70%区域后，该区域一直是10年期公债价格的顶部，而目前2.75%区域是价格支撑位，下一个支撑位是原来的阻力位2.8%区域。