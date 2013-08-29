投行观点：如果叙利亚遭军事打击，油价或将升至150美元--法兴银行

路透伦敦8月28日 - 法国兴业银行周三表示，如果西方国家空袭叙利亚，布兰特原油价格可能将升向每桶125美元，而如果冲突蔓延至中东其他国家，油价可能进一步上涨。

法国兴业银行石油分析师Michael Wittner称，如果战争影响伊拉克等主要产油国，布兰特原油 价格可能最高升至150美元，不过升势可能是短暂的。

Wittner在给客户的研究报告中称，“无论是叙利亚遭军事打击的预期，还是对袭击已开始的消息作出的反应，我们认为未来几天布兰特原油价格将再涨5-10美元，升至120-125美元。”

他补充称，“如果事态扩散导致伊拉克或其他国家石油供应明显受到干扰，布兰特原油价格可能短暂升至150美元。”

“我们预计军事打击将在下周开始。如果时间推迟，而且没有迹象显示打击将很快开始，那么受整个叙利亚情势带动的油价涨势将开始消退。”

布兰特10月原油期货周三触及六个月高点117.34美元，因市场担心在中东和北非其他产油国产出受限之际，地区冲突可能将影响石油供应。

Wittner称，如果石油供应因军事冲突而受到抑制，那么石油市场将依赖沙特阿拉伯的额外产量。该国是石油输出国组织(OPEC)中唯一有充足闲置产能的成员国。

“沙特阿拉伯可以应对可能发生的情况，但市场将关注石油供应中断后不断减少的闲置产能，这或将利多油价。”

Wittner称，如果油价涨得太高，或供应短缺情况严重，石油消费国可能将考虑释出部分可观的战略石油储备。(完)