投行观点：如果叙利亚遭军事打击，油价或将升至150美元--法兴银行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦8月28日 - 法国兴业银行周三表示，如果西方国家空袭叙利亚，布兰特原油价格可能将升向每桶125美元，而如果冲突蔓延至中东其他国家，油价可能进一步上涨。
法国兴业银行石油分析师Michael Wittner称，如果战争影响伊拉克等主要产油国，布兰特原油 价格可能最高升至150美元，不过升势可能是短暂的。
Wittner在给客户的研究报告中称，“无论是叙利亚遭军事打击的预期，还是对袭击已开始的消息作出的反应，我们认为未来几天布兰特原油价格将再涨5-10美元，升至120-125美元。”
他补充称，“如果事态扩散导致伊拉克或其他国家石油供应明显受到干扰，布兰特原油价格可能短暂升至150美元。”
“我们预计军事打击将在下周开始。如果时间推迟，而且没有迹象显示打击将很快开始，那么受整个叙利亚情势带动的油价涨势将开始消退。”
布兰特10月原油期货周三触及六个月高点117.34美元，因市场担心在中东和北非其他产油国产出受限之际，地区冲突可能将影响石油供应。
Wittner称，如果石油供应因军事冲突而受到抑制，那么石油市场将依赖沙特阿拉伯的额外产量。该国是石油输出国组织(OPEC)中唯一有充足闲置产能的成员国。
“沙特阿拉伯可以应对可能发生的情况，但市场将关注石油供应中断后不断减少的闲置产能，这或将利多油价。”
Wittner称，如果油价涨得太高，或供应短缺情况严重，石油消费国可能将考虑释出部分可观的战略石油储备。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。