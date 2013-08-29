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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 08:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲早盘上涨，受澳元/日圆买兴提振

0025GMT -

* 澳元兑美元在亚洲早盘上涨，受东京市场的澳元兑日圆买兴提振

* 市场对叙利亚局势的担忧略有缓解，帮扶风险资产

* 澳元兑美元在小时图阻力位0.8955上方交投

* 昨日高点0.8985存在更大阻力，该水平上方的停止单受到关注

* 0130GMT时，澳洲将公布资本支出数据，这是今日关键的本地事件(完)
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