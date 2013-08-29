《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日

**上海证券报**

--记者获悉，国泰君安证券已于日前实现首单网上证券账户开户，开户流程全程线上办理，相关账户已可正常参与A股交易，这意味着推进过程几经波折的非现场开户终于完整落地。

--今年以来个股期权备受关注，相关推进工作也有加速迹象。记者获悉，昨日上海证交所在北京面向会员券商举行了业务培训，接下来还将在上海和深圳分批次开展。

--随着4G牌照发放预期的升温，三星 联合中国移动 周三正式发布首款TD-LTE手机，这是中国移动终端公司首批代理销售的4G手机之一。

**第一财经日报**

--多位券商高层人士预计，从目前各种因素分析，A股IPO（首次公开发行）年内重启的可能性已经变得微乎其微。

**人民日报**

--审计署发布的绩效报告显示，去年审计署支出11.06亿元人民币，审计了765个单位，取得审计成果1,282亿元。(完)