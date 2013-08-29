《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--记者获悉，国泰君安证券已于日前实现首单网上证券账户开户，开户流程全程线上办理，相关账户已可正常参与A股交易，这意味着推进过程几经波折的非现场开户终于完整落地。
--今年以来个股期权备受关注，相关推进工作也有加速迹象。记者获悉，昨日上海证交所在北京面向会员券商举行了业务培训，接下来还将在上海和深圳分批次开展。
--随着4G牌照发放预期的升温，三星 联合中国移动 周三正式发布首款TD-LTE手机，这是中国移动终端公司首批代理销售的4G手机之一。
**第一财经日报**
--多位券商高层人士预计，从目前各种因素分析，A股IPO（首次公开发行）年内重启的可能性已经变得微乎其微。
**人民日报**
--审计署发布的绩效报告显示，去年审计署支出11.06亿元人民币，审计了765个单位，取得审计成果1,282亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。