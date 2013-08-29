《香港重要政经日程》--8月29日-9月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
8月29日（周四）
-- 中国工商银行 公布中期业绩。
-- 中国银行 公布中期业绩。
-- 中银香港 公布中期业绩。
-- 中信证券 公布中期业绩。
-- 平安保险 公布中期业绩。
-- 中国远洋 公布中期业绩。
-- 鞍钢 公布中期业绩。
-- 招商局国际 公布中期业绩。
-- 雨润食品 公布中期业绩。
-- 广汽集团 公布中期业绩。
-- 青岛啤酒 公布中期业绩。
--11:00 浙江沪杭甬 中期业绩记者会。
--11:00 中国国航 中期业绩记者会。
--11:30 蒙牛乳业 中期业绩记者会。
--13:30 标准普尔中国经济前景展望记者会。
--14:00 罗兵咸新股市场半年结及展望记者会。
--14:30 志高控股 中期业绩记者会。
--15:00 利君药业 中期业绩记者会。
--16:30 中国雨润食品 中期业绩记者会。
--16:45 中国银行 中期业绩记者会。
--18:15 中银香港 中期业绩记者会。
--18:30 工商银行 中期业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
8月30日（周五）
-- 公布7月份货币统计数字。
-- 公布7月份外汇基金总资产。
-- 中国铝业 公布中期业绩。
-- 中国东方航空 公布中期业绩。
-- 中国中铁 公布中期业绩。
-- 中国铁建 公布中期业绩。
-- 国浩集团 公布全年业绩。
-- 中国中冶 公布中期业绩。
--09:30 中国铝业 在北京举行特别股东大会。
*--10:30 中海石油化学 中期业绩记者会。
*--16:00 航标控股 中期业绩记者会。
--16:00 中国远洋 中期业绩记者会。
9月2日（周一）
-- 公布7月份零售销售数据。
--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。
9月3日（周二）
--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。
*--14:30 上海石化 中期业绩记者会。
*--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。
9月4日（周三）
-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。