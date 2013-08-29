叙利亚情势：中国呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静--外长

路透北京8月29日 - 中国外交部长王毅周四表示，中方高度关注叙利亚局势的最新发展，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路，呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静。

此前路透周二独家获悉，西方大国告知叙利亚反对派，叙总统阿萨德的武装力量料或在数日内遭受打击，以阻止该政权进一步使用化学武器为目的的行动。

中国外交部网站刊登王毅的讲话称，中方坚决反对任何人在叙利亚使用化学武器，支持联合国调查小组开展独立、客观、公正、专业的调查。当前应避免对调查工作造成干扰，也应避免预断调查结果。 王毅强调，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路。外部军事干预有悖于《联合国宪章》宗旨以及国际关系基本准则，并加剧中东局势动荡。中方呼吁各方保持克制与冷静，坚持政治解决的正确轨道。