叙利亚情势：中国呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静--外长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月29日 - 中国外交部长王毅周四表示，中方高度关注叙利亚局势的最新发展，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路，呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静。
此前路透周二独家获悉，西方大国告知叙利亚反对派，叙总统阿萨德的武装力量料或在数日内遭受打击，以阻止该政权进一步使用化学武器为目的的行动。
中国外交部网站刊登王毅的讲话称，中方坚决反对任何人在叙利亚使用化学武器，支持联合国调查小组开展独立、客观、公正、专业的调查。当前应避免对调查工作造成干扰，也应避免预断调查结果。 王毅强调，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路。外部军事干预有悖于《联合国宪章》宗旨以及国际关系基本准则，并加剧中东局势动荡。中方呼吁各方保持克制与冷静，坚持政治解决的正确轨道。
叙利亚紧张局势的升温已经扰动了全球汇市，股市和商品市场。稍早美国公共电视网(PBS)称美国总统奥巴马称尚未决定对叙利亚实施军事打击。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。