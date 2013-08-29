《台湾重要政经日程》--8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
8/29(四)
--09:30 台经院举办〞亚洲政经景气展望研讨会。〞
--14:00 新光金控 投资人说明会。
=================近期重要政经消息======================
8/30 (五)
--14:00 国泰金 召开投资人说明会。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。 *9/4(三)
--12:00 惠誉举办〞2013亚洲国家主权暨金融研讨会〞。
9/5(四)
--08:30 主计总处公布8月通膨率，7月年增率仅0.08%。
--16:10 央行公布8月底为止外汇存底金额。7月底时为4,091.18亿美元。
9/10(二)
--13:30 台积电 月营收公布。
--14:00 联电 月营收公布。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。