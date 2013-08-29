中国金融：稳步扩大信贷资产证券化试点，引导优质产品跨市场发行--央行

路透北京8月29日 - 在国务院上日表示将进一步扩大信贷资产证券化试点后，中国央行就该决定做出详细解读，称目前仍处推进资产证券化常规化发展的初期，需要在严格控制风险的基础上，稳步扩大试点。

央行网站刊登的新闻发言人答记者问表示，在扩大信贷资产证券化试点过程中，人民银行将会同有关金融监管部门，在尊重发行人自主选择发行窗口的基础上，引导大盘优质信贷资产证券化产品在银行间市场和交易所市场跨市场发行。

“当前，我国金融宏观调控面临较大压力，货币信贷增长较快。金融服务实体经济必须从深化改革、发展市场、鼓励创新入手，从国内外实践来看，金融业和金融市场发展已经到了必须加快发展信贷资产证券化的阶段。”央行发言人指出。

发言人称，尽管国务院7月印发的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（即业界所称的“金十条”）提出要逐步推进信贷资产证券化常规化发展，但目前中国信贷资产证券化刚刚起步，纳入证券化的信贷资产种类有限，各项制度初步建立，仍处常规化发展初期，主要还应稳步扩大试点。

此次扩大试点的原则是坚持真实出售、破产隔离；总量控制，扩大试点；统一标准，信息共享；加强监管，防范风险；不搞再证券化。

信贷资产证券化试点于2005年正式启动，2009年一度处于停滞，此前共11家境内金融机构在银行间债券市场成功发行了17单、总计667.83亿元的信贷资产证券化产品；2011年则有6家金融机构发行了6单、总计228.5亿元的信贷资产证券化产品。

前期试点中，发行人自主选择了在银行间债券市场面向机构投资者发行和交易。但央行表示，在扩大试点过程中，将引导大盘优质信贷资产证券化产品在银行间市场和交易所市场跨市场发行，以扩大信贷资产证券化产品投资者范围，满足交易所的投资者资产配置需求。

此外，为落实国务院支持经济结构调整和转型升级的指导意见，央行将指导有关商业银行对通过证券化盘活的信贷资源，向经济发展的薄弱环节和重点领域倾斜，特别是用于小微企业、“三农”、棚户区改造、基础设施建设等。

风险防控方面，将优先选取优质信贷资产开展证券化，风险较大的资产暂不纳入扩大试点范围，不搞再证券化。

央行等还将充分发挥金融监管协调机制的作用，加强相关政策措施的统筹协调，统一产品标准，统一监管规则，促进银行间市场和交易所市场的信息共享。进一步加强证券化业务各环节的审慎监管，及时消除证券化业务中各类风险隐患。

国务院上周公告称，同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。

周三的国务院常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

金十条公布以来，各界热议信贷资产证券化，将之视为“盘活存量”，金融服务实体经济的重要举措。(完)