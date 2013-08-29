美国个股：摩根大通可能以6亿美元和解英美对伦敦鲸案的调查--消息

路透纽约8月28日 - 一名熟知谈判内情的消息人士表示，摩根大通正与包括美国检方在内的多个监管机构进行协商，希望能以约6亿美元来和解去年“伦敦鲸”事件的交易亏损相关调查。

该名消息人士称，美国证券交易委员会(SEC)及英国金融市场行为监管局(FCA)等监管机构正与代表摩根大通的律师进行密切协商，以期能达成全面和解。

消息人士指出，美国检察官Preet Bharara办公室的成员也参与相关谈判。他们在谈判中扮演的角色不明。

Bharara办公室的发言人Julie Bolcer拒绝置平；SEC及摩根大通并未立即回应置评请求。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)