港报社评：亚视逆势操作违规惩处，行会应对须快刀斩乱麻--明报8月29日

亚视违规营运，被通讯事务管理局罚款100万港元和限令持牌人、行政总裁盛品儒限期离职。在合法情况下，亚视有权采取维权行动，不过，当局要避免出现亚视利用程序，使惩罚变相形同虚设。从亚视的反制举措，说明它不会因为今次事件而有改变，当局应该慎重亚视即将申请的续牌，行会就新增免费电视牌照，不应再拖延下去。

通讯局的调查结果，确定亚视投资者王征干预亚视运作。但现行《广播法例》不规管投资者，王征就此毋须遭受惩罚。“亚洲会”昨在政府总部集会，挂出标语：“支持良知电视反对政治迫害”。确切反映王征不服气，接下来会否引发一场政治斗争，值得注意。

通讯局惩处亚视，盛品儒要在9月2日前离任是关键所在，若亚视不落实裁决，最严重者可被吊销牌照。盛品儒以“战斗至最后一刻”回应，折射出亚视抗拒裁决。但若王征先生干政之心不息，则一个盛品儒离去，就会有另一个“盛品儒”接替。日后王征在亚视的角色只要做得更隐蔽，则干政的情况没有最坏、只有更坏。

这次事件和可能后续发展，暴露“投资者”不受《广播条例》规管的漏洞。目前，亚视应对通讯局的裁决，基本上采取以拖待变策略，这个算盘能否打得响，视乎行会的处理，若行会迟迟不裁决，则盛品儒有可能长期原位不动，亚视的牌照仍然有效。若这种情况在亚视的上诉重演，则环绕亚视这出闹剧还会继续演下去。

审视王征投资亚视之后的情况，亚视已经丧失了免费电视应有的功能，行会和政府应该从公衆利益出发，尽快引入新竞争者。(A02)