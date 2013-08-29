全球金市：金价守在三个半月高点附近，受叙利亚紧张局势支撑

美国总统奥巴马周三誓言，叙利亚政府将因上周的化学武器攻击一事面临“国际性后果”，不过他也声明，军事行动范围将有限，以此避免将美国拖向另一场中东战争。

美国7月份二手房屋购买合约连续第二个月下滑，表明抵押贷款利率的上升正在影响该国房市复苏。此次下降可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)在削减购债规模的问题上更加谨慎。

南非黄金生产商正在准备发起罢工，最快可能在周日开始。一些企业计划最多停工三个月。

亚洲现货金需求本周放缓，因现货价格大涨至三个月高位和新兴市场货币贬值。(完)

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