台湾债市：指标10年期公债殖利率盘初成交在1.72-1.747%，因台电标债不顺

路透台北8月29日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 周四首日发行前交易，盘初成交在1.72-1.747%，较上日指标10年债102/6期在1.6950%扬升，交易商表示，这是受到台电上日标售不佳的影响。

他们也表示，美债上日表现不佳，也推升台债殖利率盘初扬升。

〞10年的东西目前买气弱是之前大家已经泡水了，保守一点不敢多买，但利率其实蛮肥的。〞一位大型公营银行交易员说。