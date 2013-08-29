台湾债市：指标10年期公债殖利率盘初成交在1.72-1.747%，因台电标债不顺

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北8月29日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 周四首日发行前交易，盘初成交在1.72-1.747%，较上日指标10年债102/6期在1.6950%扬升，交易商表示，这是受到台电上日标售不佳的影响。
他们也表示，美债上日表现不佳，也推升台债殖利率盘初扬升。
〞10年的东西目前买气弱是之前大家已经泡水了，保守一点不敢多买，但利率其实蛮肥的。〞一位大型公营银行交易员说。
美国公债价格周三走低，今日进行的公债标售结果不佳。公债价格之前连涨三天，因投资者担忧美国经济数据转弱以及西方国家可能对叙利亚实施军事打击。10年期公债 价格跌17/32，收益率报2.771%，周二尾盘报2.71%。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。