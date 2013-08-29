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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 09:21 BJT

台湾债市：指标10年期公债殖利率盘初成交在1.72-1.747%，因台电标债不顺

路透台北8月29日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 周四首日发行前交易，盘初成交在1.72-1.747%，较上日指标10年债102/6期在1.6950%扬升，交易商表示，这是受到台电上日标售不佳的影响。

他们也表示，美债上日表现不佳，也推升台债殖利率盘初扬升。

〞10年的东西目前买气弱是之前大家已经泡水了，保守一点不敢多买，但利率其实蛮肥的。〞一位大型公营银行交易员说。

美国公债价格周三走低，今日进行的公债标售结果不佳。公债价格之前连涨三天，因投资者担忧美国经济数据转弱以及西方国家可能对叙利亚实施军事打击。10年期公债 价格跌17/32，收益率报2.771%，周二尾盘报2.71%。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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