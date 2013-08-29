中国环保：污染物减排未达标，中石油中石化集团公司被环评限批--报载

路透北京8月29日 - 中国《人民日报》周四报导，由于未完成2012年度污染物减排任务，中石油、中石化被认定为未通过年度考核，环保部决定对两家集团公司炼化行业新改扩项目实行环评限批。

不过报导指出，限批只对正准备或已经报送环境影响评价文件的部分拟上项目产生一定影响，既不会影响目前约6亿吨的全国炼油能力和油品供应，也不会影响到非炼油板块以外的项目。

环保部的考核结果显示，2012年度中石油化学需氧量同比下降0.08%，未完成0.6%的年度目标；中石化氮氧化物排放量上升1.28%，未完成零增长的年度目标。

报导援引环保部污染物排放总量控制司负责人的话称，这两家公司的突出问题表现在“减排工程措施建设明显滞后，治污工程工艺落后运行效果差，环境管理水平参差不齐”。

该负责人举例称，中石油共有115台燃煤锅炉，其中1/3(38台)未安装脱硫设施，没有一台安装脱硝设施；38套催化裂化装置中，仅两套安装脱硫设施。中石化共有174台燃煤锅炉，约40%(69台)未安装脱硫设施，仅有4台。

新修订的火电厂大气污染物排放标准已于2011年颁布，其中现有燃煤锅炉要求执行新标准的时间是2014年7月1日。环保部负责人表示，两家石油集团的自备燃煤电站锅炉脱硫设施目前几乎全部不能实现达标排放。

在2011年度减排考核中，中石油、中石化就未完成当年减排任务。因考核办法尚未出台，未对两家集团公司实施环评阶段性限批等处罚措施。2012年，两家公司虽然启动了大规模减排工作，但现场核查表明，其减排工程措施建设和运行仍然明显滞后，多个国家目标责任书项目未完成。