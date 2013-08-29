港报社评：中东战火撼金融，撤资祸新兴市场--信报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国拟对敍利亚采取军事行动，一触即发之势令金融市场连日剧烈波动，油价飙升，跨境资金借势加速撤出新兴市场，一时之间，中东战事阴霾与新兴市场金融风险陡现，全球经济复苏步伐被中东地缘政治动荡打乱，甚至有倒退之忧。
从过去三个月的局势变化看，6月举行的八国峰会，美英法三国与俄罗斯外交磋商不果，西方坚持向反对派提供军援，但俄罗斯反对，形势演变至今，已使敍利亚变成美俄大国“代理战争”的前哨地，也蕴含逊尼派与什叶派之间的角力。
昨天美国政府表明，军事行动并非要推翻巴沙尔政府，显然是不想重蹈伊拉克的覆辙。不过，即使美国发动有限战争，加上敍利亚国内石油资源贫乏，仅占全球供应0.4%，表面看对全球石油市场冲击有限，未必对环球经济复苏构成影响。
然而，形势变化的关键，在于危机可能撬动整个中东地缘政治的稳定性。美国发动军事攻击，不排除西方迫使伊朗放弃核武器的进程再一波三折。另一方面，伊拉克国内的安全状态也可能受到损害，有机会加深伊拉克国内宗教派系的矛盾。
因此，即使美国采取有限度军事行动，但容易点燃中东爆发区域冲突的火药。在战云密布之下，昨晚欧美金融市场继续波动，同时亦触发跨境资金加速撤出新兴市场。
如今，新兴市场经常账逆差严重的国家，相信最恶劣的情况尚未浮现。换言之，美国启动退市引发跨境资金逆回欧美浪潮，退出政策的外溢风险，将集中在新兴市场释放，加上当前美国拟向敍利亚发动军事攻击，中东局势转坏，金融市场短期动荡难安。(A02)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。