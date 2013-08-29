港报社评：政改掀中美较劲，京港互谅解困--经济日报8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
外交部驻港特派员宋哲前天会见美国驻港总领事夏千福时，当面促美方莫干涉香港政改等内部事务，此凸显中央忧外国插手港事。香港政改要突破，须了解中央顾虑，互谅共寻出路。
北京就香港政改对美方严词相向，已非首次。因对中央而言，香港不但是国际都会，亦因香港对外高度开放，历来都是中外政治势力交汇较劲的棋盘，故中央一直高度提防外国乘虚而入。
正因如此，中央一方面担忧一国两制在香港落实的过程中，会否因外国势力干扰，令中国不能向国际社会交出一国两制成功推行的成绩表。此外，中央更忧外国会藉干预港事，作为介入中国内政、掣肘中国发展的杠杆点，既为中国崛起横添障碍；何况美国锐意重返亚洲，矛头明显是中国，中央遂更步步为营。
故中央为防外国插手，尤其强调未来特首普选的候选人必须爱国爱港。中央此取态与部分港人看法存落差，不少港人认为香港公民条件已成熟，港人有能力、有条件、有理由尽快落实符合国际标准的普选。惟中央与港人侧重点各异，遂形成中港就政改意见分歧。
美方高调谈及香港政改，中央忧心固难免。惟香港作为国际金融中心，外商云集，外国欲深入了解香港政经发展，以作风险评估，既不令人意外，亦难以避免。
因此，中央更应向香港各界更清晰表达其想法和顾虑，令港人认识到中央是将香港放于国际棋局中思考。对港人而言，香港政改方案须获中央认可，香港有需要更主动了解中央的忧虑与关切。此说易行难，惟亦只有如此，才可拉近中央与港人距离，共谋政改共识。(A08)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。