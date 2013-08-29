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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 09:21 BJT

芝加哥期市：大豆价格因天气隐忧和中国需求而上涨，接近11个月高点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 662.25 2.75 +0.42% -0.23% 659.07 58

CBOT玉米 482.25 1.50 +0.31% -0.82% 473.38 54

CBOT大豆 1381.75 9.00 +0.66% +0.82% 1255.39 66

CBOT稻米 $15.73 $0.02 +0.13% -0.03% $15.31 84

美国原油 $109.37 -$0.73 -0.66% +0.33% $106.24 64

汇率

欧元/美元 $1.333 -$0.001 -0.05% -0.46%

美元/澳元 0.895 0.001 +0.12% -0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/王翔琼；审校 戴素萍/于春红)
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