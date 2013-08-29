全球金融：金砖五国设立开发银行计划达成资本结构共识--华尔街日报

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 华尔街日报报导称，金砖五国已对计划成立开发银行的资本结构达成共识，设立开发银行的目的是减轻对西方金融机构的依赖。
报导引述一位未具名的印度官员表示，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非的官员同意以总资本额500亿美元成立银行，平均分摊出资。
该报称，这项决议是8月首周在新德里召开的一次会议上做出的。
这家银行将支援新兴发展中国家的公路、现代港口设施、电力以及铁路服务的融资需求。
这位印度官员称，诸如为发达国家提供一定股份等其他关键性问题，有待进一步讨论。官员并称，金砖五国考虑向非金砖国家提供40-45%的股份。
华尔街日报称，这将有助于该行获得更高的信用评级，得以从市场获得更廉价融资。
这位官员称，金砖五国尚未决定开发银行将设于何地。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。