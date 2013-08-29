全球金融：金砖五国设立开发银行计划达成资本结构共识--华尔街日报

路透8月29日 - 华尔街日报报导称，金砖五国已对计划成立开发银行的资本结构达成共识，设立开发银行的目的是减轻对西方金融机构的依赖。

报导引述一位未具名的印度官员表示，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非的官员同意以总资本额500亿美元成立银行，平均分摊出资。

该报称，这项决议是8月首周在新德里召开的一次会议上做出的。

这家银行将支援新兴发展中国家的公路、现代港口设施、电力以及铁路服务的融资需求。

这位印度官员称，诸如为发达国家提供一定股份等其他关键性问题，有待进一步讨论。官员并称，金砖五国考虑向非金砖国家提供40-45%的股份。

华尔街日报称，这将有助于该行获得更高的信用评级，得以从市场获得更廉价融资。