港报财经评论：反腐潮杀到国企--信报8月29日

反腐潮杀到国企/ 习广思

一波未停，一波又起。环球金融市场不明朗、坏消息一下子涌现，美国退市忧虑未完，新兴市场资金流走情况未有改善，东南亚股债汇市仍未跌定。叙利亚局势火上加油，地缘政治风险令资金再多一个避险理由，留意美债息回落，但美股继续下跌。地缘政治多数只是调整理由，不足以扭转市场大趋势，但美股紧接还要面对多一样变数，到底是叶伦，还是萨默斯？昨日传出萨默斯取消印尼行程，多方消息传闻将在未来几个星期内被委任为联储局主席，大有机会加深市场的退市忧虑症。到9月中又将有议息，央行一日未确定退市日期，相信忧虑症都未能消除，美股调整只是刚开始而已。尽管中国内地A股企稳，但港股在外围波动下仍难逃一跌。恒指开市后走弱，低位见21,465点，考验50天线支持力，收报21,524点，下跌350点。大市成交额631亿港元，沽空比率13.8%。恒指动力虽然减弱，但昨日这一跌，适逢期指结算前夕，当中亦涉及技术因素，留意韩股、台股、A股走势平稳，未有受到太大影响。

事实上，近期港汇走势未有转弱，其次中国内地资金未有减少，港股处境相对地安全。叶约德是前金管局成员，如今主理债券基金，她的见解是，要走的大部分都已走了，就算联储局宣布退市，亦不会引发大型走资，理由是当宣布退市一刻，市场情况反而会变得明朗。港股走不出急进急退格局，整个8月份在21,500-22,500点之间炒上落，但急进急退，却令许多投资者无所适从，特别是业绩期因素，个别股份股价波幅不少，令炒股不炒市味道更浓。大市板块轮动情况持续，继传出广州部分银行叫停房贷后，北京、南京亦有同样情况，成为内房板块调整理由。濠赌股、汽车股、煤炭股、科网股炒作多日后，同样出现回吐。

国际油金价攀升，金矿股逆市反弹，金饰零售股亦水涨船高。在大市成交未有明显增加前，股市继续塘水滚塘鱼，难免出现换马轮流炒局面，长期上升的股票少之又少呢。近日中石油 三高层被查而请辞，市场才猛然发觉，反腐风潮席卷国企，连最大石油巨头的领导班子亦不能幸免。无疑中石油高层事件，在这个时刻特别惹起关注，尤其是薄案被视为中国反腐的决心展示，再加上三中全会召开在即，反腐改革仍是焦点。(B02)

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圆汇无惧上调销售税/ 苏子

昨天日本经济财政大臣甘利明表示，产业部9位成员中有8位支持提高销售税，反映日本政府决定上调销售税的可能性甚高。但由于目前市场因为敍利亚问题令不少避险资金流入日圆，故暂时未受提高销售税的机会上升而显着走低。提高销售税始终对日圆而言是一大负面因素，故昨天日圆虽然未见显着走低，但亦欠缺动力承接前天的强劲势头进一步走高，这反映避险资金不敢在现水平继续追入日圆。昨天亚洲市日本股市因大幅低开而一度令日圆明显上升，美元兑日圆更因此跌破上周的96.87低位，可惜破位后却未见出现新一轮下跌浪，低位仅见96.79便止跌回稳，随后更自上述低位反弹至接近20天SMA受阻回软。

短线而言，美元兑日圆的20天SMA若一直未能失而复得，反而更再次跌破上周的96.87低位且成功在之下收市，相信届时市场将完全忽略日本可能上调销售税的利淡日圆因素，令汇价进一步下破本月8日的95.77低位的机会大增。留意敍利亚问题令瑞郎同样发挥避险功能，受到避险资金追捧而走高，前天欧罗兑瑞郎因此以大阴烛成功跌破自4月15日的1.2121低位向上延伸的上升支持线收市，而昨天汇价大部分时间均能保持在此支持线以下波动，反映前天的破位是假突破的可能性较低。目前欧罗兑瑞郎较重要的支持位为20天保历加通道的1.2268的底部支持，此支持刚好与8月的1.2264低位相若。若昨晚汇价能显着下破此支持收市，预料100周SMA支持稍后将面临严峻考验。

倘若欧罗兑瑞郎稍后成功破关而下的动力来自欧罗整体走势明显转弱，相信已争持多时的欧罗兑美元可望与欧罗兑瑞郎一同走低及考验10周SMA的支持力；倘若欧罗兑美元可以成功下破10周支持收市，相信后市继续以单边市形式往下寻底的机会极高，故投资者不宜采取逆势而行的策略。(B08)