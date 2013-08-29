港报财经评论：港股惊心魄，支持在21,000点--经济日报8月29日

港股惊心魄，支持在21,000点/ 林瑞芬

股势又见险情，避险情绪高涨，昨挫1.6%至21,524收市；成交额631亿港元。按势转弱，恒指21,500有所闪失将下试21,000，投资者宜观望为上！市场疑虑美国将攻打叙利亚，可能令中东局势紧张，资金流入美国债市避险。十年期债券孳息率急跌7点子报2.723厘，三个交易日以来已急跌18点子，是今年以来最大跌幅。芝加哥期权交易所波动指数周二则急升1.78点或11.87%，收报16.77点，连美股也顶不住，周二急挫，可见市场此刻选择避险多于投险，不利金融市场，考验港股中。是危是机，还要看事态的发展。

新兴市场跌势未止，菲律宾股市曾急挫6%，最终收场跌3%；越南股市则挫2.5%；泰国股市挫1.4%算较轻微。上证昨收报2,101，微跌0.11%，跌势已较外围市场轻。中国经济回稳，又确定了三中全会的日期，可能是支持点，一丝希望！当然，目前还要多观察外围局势变化，几个火头在燃，忧虑退市，又为新兴市场撤资担忧，加多个中东局势，变化莫测，还不能保证A股有能力强势独善其身。

说回肃贪反腐，已到上市公司层面，相信此时国企红筹某些高管亦人心惶惶，不敢乱来，国企红筹有排静。中石油 及昆仑能源 在管治问题下中箭倒地，两股昨复牌分别一度急挫6.3%及17%，最终收跌4.4%及13.5%，两股成交为十大之冠亚。连带一向与昆仑能源及中石油有密切合作关系的中油燃气 急跌10%，至1.06港元收市。国企红筹股，几大几细规模都好，管治及产品质素问题突然爆发的机会其实也是均等，买卖基本上预有问题是常态，风险好像避不了。投资中资股也靠运气，持有时问题不爆还好，爆只好认运滞一时。不过，相信国企毕竟有底线，出事，公司不会一夜消失，自不然有阿爷补镬，对本业的长期影响困扰有限。回想2007年，原中国石油化工集团公司总经理、董事长陈同海被双规，后因犯受贿罪被判刑，之后公司还不是好地地发展。只是短线公司出事，投资者心理打折，加上外围如此淡风，雪上加霜，股价难免捱沽。昆仑能源考验10港元关键支持位忌失守，中油燃气1港元关键支持位忌失守，中石油7.7港元支持忌失守。(B05)

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中东战云密布，国指继续震荡/ 余少文

叙利亚战争阴霾密布，刺激商品价格走高，环球股市则下挫，国企指数跌穿上升通道或要下试9,500点，若然美国攻打叙利亚是拖拖拉拉，会令国指震荡，股民要捱多一段时间。虽然中国内地股市昨日低开高收，但全日仍以跌市收场，无助国企指数扭转跌势，全日跌223点或2.2%，收报9,765点，成交额151亿港元，只有10%三主板H股逆市上升；而红筹指数跌89点或2.1%，收4,164点，成交额88亿港元。尽管叙利亚战争对中国经济影响有限，但过去所见，战争如立即爆发，只要规模不致失控，股市所受的影响有限，甚至乎可以重拾升浪；只是战争爆发前若是拖拖拉拉，反而会令股市出现不明朗因素，大市会继续震荡，直至战争爆发为止。故国指短期或要在50天平均线至100天平均线区间上落。

只是国指昨日一跌，刚跌穿过去两个月反弹所形成的上升通道底部，日内如未能重上通道内，担心缺乏利好消息下，指数会跌穿9,500点，并可要下试9,000点。因为中资股披露上半年业绩已近尾声，第三季业绩要在10中下旬公布，十八大三中全会又延至11月举行，即9月除了经济数据外，缺乏一些可以刺激大市上升的因素，故国指有易跌难升的感觉。不过，仍然认为国指是愈跌愈吸引，即使今年盈利倒退10%，指数今年预测PE仍有8.6倍，若然指数跌至9,000点，预测PE更可降至8倍。再加上中国内地今年年底颇大机会推出QDII2，以及中国内地经济放缓走势可能结束，对中资股而是利好因素。故此，指数下跌，中资股是值得收集。

至于业绩方面，中国通信服务 上半年业绩符合预期，其上半年盈利微升2%至12.4亿元人民币，每股盈利0.179元人民币，不派中期息，毛利率15.4%，较去年同期微跌0.1个百分点，业绩无惊喜，股价却出乎意料逆市上升5%，收5.48港元。彭博综合证券商对中通服披露业绩前的预测数字，预期中通服今年盈利可升10%至27亿元人民币，明年则增长15%至31亿元人民币。中通服主要业务电信基建服务和业务流程外判服务，上半年录得近10%增长，分别增加至153亿和140亿元人民币，只是销售、一般及管理费用增长14%至38亿元人民币，最终令盈利轻微增长，盈利率也跌0.3个百分点至3.8%。更重要是上半年自由现金流录得负20亿元人民币，公司解释负数是应收帐周转天数上升所致，但逾90%应收帐属于一年内，当中主要营运商占70%，故风险较低；只是4G发牌在即，下半年现金流的压力仍然大。(B06)