中国农业：2013年早稻总产量3,407万吨，比去年增产2.4%--统计局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月29日 - 中国国家统计局周四公布，2013年全国早稻总产量达到3,407.3万吨，比上年增产78.3万吨，增幅为2.4%。
国家统计局农村司高级统计师黄加才解读称，今年早稻增产，一方面是惠农政策有利于播种面积增加；另一方面有利天气促进单产提高。
黄加才表示，今年早籼稻最低收购价格每50公斤提高12元，地方政府进一步推动水稻生产“扩双压单”，特别是近年大面积推广集中育秧，机械插秧面积扩大减轻了劳动强度，在一定程度上调动了农民种粮积极性，增加了播种面积。
今年全国早稻播种面积5,791.9千公顷，同比增长0.5%，因播种面积增加而增产16万吨。
今年气候条件对早稻主要生产期（5月、6月）有利，早稻主产区雨水适中，平均气温和日照时间高于上年同期，没有明显的病虫害发生。2013年全国早稻单产为每公顷5,882.9公斤，同比提高1.9%。全国早稻因单产提高增产62万吨。
此外，黄加才指出，主产区增产显着。在早稻产量超过500万吨以上的四个省（区）中有三个增产，分别是湖南、江西和广西。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。