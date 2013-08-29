中国农业：2013年早稻总产量3,407万吨，比去年增产2.4%--统计局

路透北京8月29日 - 中国国家统计局周四公布，2013年全国早稻总产量达到3,407.3万吨，比上年增产78.3万吨，增幅为2.4%。

国家统计局农村司高级统计师黄加才解读称，今年早稻增产，一方面是惠农政策有利于播种面积增加；另一方面有利天气促进单产提高。

黄加才表示，今年早籼稻最低收购价格每50公斤提高12元，地方政府进一步推动水稻生产“扩双压单”，特别是近年大面积推广集中育秧，机械插秧面积扩大减轻了劳动强度，在一定程度上调动了农民种粮积极性，增加了播种面积。

今年全国早稻播种面积5,791.9千公顷，同比增长0.5%，因播种面积增加而增产16万吨。

今年气候条件对早稻主要生产期（5月、6月）有利，早稻主产区雨水适中，平均气温和日照时间高于上年同期，没有明显的病虫害发生。2013年全国早稻单产为每公顷5,882.9公斤，同比提高1.9%。全国早稻因单产提高增产62万吨。