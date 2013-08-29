中国环保：中石油和中石化污染物减排未达标，部分项目环评审批被停

不过人民日报的报导亦指出，限批只对正准备或已经报送环境影响评价文件的部分拟上项目产生一定影响，既不会影响目前约6亿吨的全国炼油能力和油品供应，也不会影响到非炼油板块以外的项目。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)