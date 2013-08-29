更新版 1-台湾债市：指标债殖利率盘初扬升，因美债及台电债标售不佳

* 美债不佳和台电债标售失利令殖利率走高

* 观察长线买盘对10年新券的动作 (新增市场评论和细节)

路透台北8月29日 - 台湾指标10年期公债 周四发行前交易殖利率走高，盘初升破指标公债近五年的新高位；五年期公债殖利率也同步上扬，主因受到美债不佳以及上日台电标售结果失利影响。

若以十年期公债连续图 来看，今日新一期的台债102/10期殖利率升破近五年高位。前次高点为2008年11月13日，指标10年期公债殖利率盘中所创的1.7630%。

新一期的10年期公债102/10期成为今日交易重心。交易商表示，五年券102/2期因先前殖利率走高的过程中，已被长线的银行买盘吸收持券，市场上的筹码渐少，交易稀落。而新一期10年券空单借券不必成本之下，自然吸引更多的交易意愿。

不过也有交易商认为，上日台电标售结果，五年期以上的公司债全数流标，这将让手中现金满满的长线投资者对10年期公债持券意愿升高，有利10年债标售。

美国公债价格周三走低，今日进行的公债标售结果不佳。公债价格之前连涨三天，因投资者担忧美国经济数据转弱以及西方国家可能对叙利亚实施军事打击。10年期公债 价格跌17/32，收益率报2.771%，周二尾盘报2.71%。

交易员观察市场最新动态：

* 10年期公债102/10期盘初为止交易区间在1.72-1.7540%

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

* 十年期102/10：1.72-1.75%

本地时间09:52时最新报价：

* 102/2利率跌0.05基点报1.1450%。

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