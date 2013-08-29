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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 10:19 BJT

****《港报快速浏览》--8月29日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：袭叙利亚化武落谁家--星岛日报                                      
 港报社评：亚视逆势操作违规惩处，行会应对须快刀斩乱麻--明报                  
 港报社评：中东战火撼金融，撤资祸新兴市场--信报                              
 港报社评：政改掀中美较劲，京港互谅解困--经济日报                            
 港报社评：西方国家军事攻叙祸及全球--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：反腐潮杀到国企--信报                                          
 港报财经评论：港股惊心魄，支持在21,000点--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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