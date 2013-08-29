更新版-****主要国家经济指标预测--8月30日****

(更新部分韩国、英国和日本数据) 路透8月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- ＋21.9% 房屋开工(较上年同期) +13.6% +15.3% 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.3% +3.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -1.5% (较上年同期) +2.0% -2.8% 0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.33 1.23 0800 意大利失业率 7月 12.2% 12.1% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加6 增加5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加11 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 57.667 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0900 欧元区通胀率 8月初值 +1.4% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.1% CPI(较上年同期) +1.1% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.8% HICP(较上年同期) +1.2% 1.2% 0900 欧元区企业景气指数 8月 负0.35 负0.53 经济景气指数 93.5 92.5 工业景气指数 负9.6 负10.6 服务业景气指数 负6.9 负7.8 消费者信心指数 负16.5 负17.4 消费者通胀预期指数 -- 15.3 0900 欧元区失业率 7月 12.1% 12.1% 1000 意大利PPI(较前月) 7月 -- +0.3% PPI(较上年同期) -- -0.7% 1230 美国实质个人支出 7月 -- +0.1% 美国个人所得 +0.2% +0.3% 美国个人消费 +0.3% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4% 美国PCE物价指数(较上年同期) -- +1.3% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 +1.5% +2.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -0.5% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 52.3 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.5 80.0 消费者现况指数 91.0 91.0 消费者预期指数 72.9 72.9 1430 美国ECRI一周领先指标 8月23日当周 -- 131.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超3,185 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超895 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.3% +0.6% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 48.1% -- 企业自身活动指数 43.3% -- 0130 澳洲资本支出 第二季 +4.0% +1.0% 建筑资本支出 +7.1% +0.7% 工厂/机械资本支出 -1.2% -0.5% 0645 法国企业景气指数 8月 98 96 0715 瑞士非农就业(万人) 第二季 416.6 -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 增加0.7 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 294.6 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) 294.3 -- 0800 意大利消费者信心指数 8月 98.3 97.8 0900 意大利企业信心指数 8月 92.9 92.5 1000 意大利薪资指数(较前月) 7月 +0.1% -- (较上年同期) +1.5% -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 持平 +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.7% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字145.8 赤字146.0 1230 美国实质GDP环比年率 第二季修正值 +2.5% +2.2% 最终销售 +1.9% +1.7% GDP隐性平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 持平 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月24日当 33.1 33.2 周 初请失业金人数四周均值(万人) 33.1 -- 续请失业金人数(万人) 8月17日当周 298.9 298.0 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.4% -- 2245 新西兰建筑许可 7月 -0.8% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 +0.9% +0.5% (较上月) -0.1% +0.3% 韩国服务业产出(较前月) -0.2% -- 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负13 负14 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同 7月 +0.7% +0.6% 期) 日本全国CPI(较上年同期) +0.7% -- 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +0.4% +0.4% 日本东京地区CPI(较上年同期) +0.5% -- 2330 日本所有家庭支出(较上月) 7月 +0.9% +0.5% (较上年同期) +0.1% +0.3% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 -- 2330 日本求才求职比 7月 0.94 0.93 失业率 3.8% 3.9% 2350 日本工业生产(较上月) 7月 +3.2% +3.7% 工业生产一个月预估 +0.2% -- 工业生产两个月预估 +1.7% -- (完)