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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 07:55 BJT

更新版-****主要国家经济指标预测--8月30日****

(更新部分韩国、英国和日本数据)
    路透8月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 8月30日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值         前值
 0130     澳洲民间信贷(较前月)                                 7月       +0.3%        +0.4%
          澳洲房屋信贷(较前月)                                              --        +0.4%
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                             7月          --      ＋21.9%
             房屋开工(较上年同期)                                       +13.6%       +15.3%
 0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                      8月       +0.6%        +0.8%
                                                                                
                               (较上年同期)                              +3.3%        +3.9%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                             7月       +0.5%        -1.5%
                                                                                
                      (较上年同期)                                       +2.0%        -2.8%
 0700     瑞士KOF领先指标                                      8月        1.33         1.23
 0800     意大利失业率                                         7月       12.2%        12.1%
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                               7月       增加6        增加5
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   增加11       增加10
             抵押贷款批准件数(千件)                                     59.000       57.667
             M4货供额(较前月)                                               --       +0.10%
 0900     欧元区通胀率                                     8月初值       +1.4%        +1.6%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月初值       +0.2%        +0.1%
                         CPI(较上年同期)                                 +1.1%        +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          +0.1%        -1.8%
                               HICP(较上年同期)                          +1.2%         1.2%
 0900     欧元区企业景气指数                                   8月      负0.35       负0.53
               经济景气指数                                               93.5         92.5
               工业景气指数                                              负9.6       负10.6
               服务业景气指数                                            负6.9        负7.8
               消费者信心指数                                           负16.5       负17.4
               消费者通胀预期指数                                           --         15.3
 0900     欧元区失业率                                         7月       12.1%        12.1%
 1000     意大利PPI(较前月)                                    7月          --        +0.3%
               PPI(较上年同期)                                              --        -0.7%
 1230     美国实质个人支出                                     7月          --        +0.1%
          美国个人所得                                                   +0.2%        +0.3%
          美国个人消费                                                   +0.3%        +0.5%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                             --        +0.4%
          美国PCE物价指数(较上年同期)                                       --        +1.3%
          美国核心PCE物价指数(较前月)                                    +0.2%        +0.2%
          美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                   --        +1.2%
 1230     加拿大GDP(较前季)                                 第二季          --        +0.6%
               GDP环比年率                                               +1.5%        +2.5%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                    6月       -0.5%        +0.2%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                        8月        53.0         52.3
 1355     路透/密西根大学消费者信心指数                    8月终值        80.5         80.0
                       消费者现况指数                                     91.0         91.0
                       消费者预期指数                                     72.9         72.9
 1430     美国ECRI一周领先指标                         8月23日当周          --        131.1
 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月28日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段         现值      预估值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                            前周    卖超3,185          --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      卖超895          --
 2350     日本零售销售(较上年同期)                             7月        -0.3%       +0.6%
 
 8月29日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段         现值      预估值
 0100     新西兰NBNZ企业经济信心指数                           8月        48.1%          --
                   企业自身活动指数                                       43.3%          --
 0130     澳洲资本支出                                      第二季        +4.0%       +1.0%
              建筑资本支出                                                +7.1%       +0.7%
              工厂/机械资本支出                                           -1.2%       -0.5%
 0645     法国企业景气指数                                     8月           98          96
 0715     瑞士非农就业(万人)                                第二季        416.6          --
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                     8月      增加0.7     减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                                   294.6         290
             经季节调整失业率                                              6.8%        6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                                     294.3          --
 0800     意大利消费者信心指数                                 8月         98.3        97.8
 0900     意大利企业信心指数                                   8月         92.9        92.5
                                                                                 
 1000     意大利薪资指数(较前月)                               7月        +0.1%          --
                      (较上年同期)                                        +1.5%          --
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             8月初值         持平       +0.1%
                                  (较上年同期)                            +1.6%       +1.7%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                  持平       +0.1%
                               (较上年同期)                               +1.5%       +1.7%
 1230     加拿大经常帐(亿加元)                              第二季    赤字145.8   赤字146.0
 1230     美国实质GDP环比年率                         第二季修正值        +2.5%       +2.2%
             最终销售                                                     +1.9%       +1.7%
             GDP隐性平减指数                                              +0.7%       +0.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                     持平        持平
             核心PCE物价指数                                              +0.8%       +0.8%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                   8月24日当         33.1        33.2
                                                                周               
             初请失业金人数四周均值(万人)                                  33.1          --
             续请失业金人数(万人)                      8月17日当周        298.9       298.0
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                    7月        +0.3%       +0.4%
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           +1.4%          --
 2245     新西兰建筑许可                                       7月        -0.8%          --
 
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                             7月       +0.9%        +0.5%
                                                                                
                        (较上月)                                         -0.1%        +0.3%
          韩国服务业产出(较前月)                                         -0.2%           --
 2301     英国GfK消费者信心指数                                8月        负13         负14
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同             7月       +0.7%        +0.6%
          期)                                                                   
          日本全国CPI(较上年同期)                                        +0.7%           --
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                      8月       +0.4%        +0.4%
          日本东京地区CPI(较上年同期)                                    +0.5%           --
 2330     日本所有家庭支出(较上月)                             7月       +0.9%        +0.5%
                    (较上年同期)                                         +0.1%        +0.3%
 
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                        8月        53.5           --
                                                                                
 2330     日本求才求职比                                       7月        0.94         0.93
                 失业率                                                   3.8%         3.9%
 2350     日本工业生产(较上月)                                 7月       +3.2%        +3.7%
             工业生产一个月预估                                          +0.2%           --
             工业生产两个月预估                                          +1.7%           --
 (完)
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