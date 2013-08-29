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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 10:07 BJT

金属期市：伦铜价格因美元上涨而微跌，但受全球增长预期支撑

美国总统奥巴马周三解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，但表示，他尚未就是否采取行动作出决定。

美国7月份二手房屋购买合约连续第二个月下滑，表明抵押贷款利率的上升正在影响该国房市复苏。

全球最大铜矿--智利Escondida的一工会领导人周三对路透表示，下周将对资方改良过的奖金提议进行表决。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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