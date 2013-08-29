中股业绩：上港集团上半年净利25.5亿元，同比增13.19%　

路透上海8月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润25.51亿元人民币，同比增长13.19%。

中报显示，上半年该公司实现营收137.34亿元，同比增长0.64%；每股收益0.112元。

期内，上港集团完成货物吞吐量2.68亿吨，同比增长6.9%，其中，散杂货吞吐量完成1.03亿吨，同比增长11.6%；集装箱吞吐量完成1,632.6万标准箱，同比增长2.9%。

中报还指出，上海自由贸易试验区的获批，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，并带来上海国际航运中心建设新一轮的发展，对于公司港口主业将形成巨大推动作用，进一步提升了公司良好的发展环境。

中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。

近期，上海自贸区概念股走势相当强劲，上港集团则是其中最亮眼明星之一。截止周四早盘，其股价已连续五个涨停，周四早盘报4.11元。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)