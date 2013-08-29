中股业绩：上港集团上半年净利25.5亿元，同比增13.19%　

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润25.51亿元人民币，同比增长13.19%。
中报显示，上半年该公司实现营收137.34亿元，同比增长0.64%；每股收益0.112元。
期内，上港集团完成货物吞吐量2.68亿吨，同比增长6.9%，其中，散杂货吞吐量完成1.03亿吨，同比增长11.6%；集装箱吞吐量完成1,632.6万标准箱，同比增长2.9%。
中报还指出，上海自由贸易试验区的获批，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，并带来上海国际航运中心建设新一轮的发展，对于公司港口主业将形成巨大推动作用，进一步提升了公司良好的发展环境。
中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。
近期，上海自贸区概念股走势相当强劲，上港集团则是其中最亮眼明星之一。截止周四早盘，其股价已连续五个涨停，周四早盘报4.11元。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。