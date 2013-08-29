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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 10:16 BJT

菲律宾经济：第二季GDP较上季成长1.4%，增幅优于预期

路透马尼拉8月29日 - 菲律宾第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上季成长1.4%，高于分析师的预期，因内需强劲且服务业稳健，抵销了出口迟滞的冲击。

路透调查分析师原预估经济季度增幅为0.8%，为近两年来最低。第一季GDP增幅上修至2.3%。

第二季经济较上年同期成长7.5%，优于预期的7.3%，但增幅不及第一季修正后的7.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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