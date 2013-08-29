台湾汇市：台币实质交投趋升，对叙利亚局势担忧略有缓解

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北8月29日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投稳中趋升。交易员表示，市场对叙利亚局势的担忧略有缓解，亚洲新兴货币亦因巴西雷亚尔 反弹稍获喘息。台币随韩元走扬以及台股走升而略微偏强。
由于国际油价因叙利亚危机短线跳涨，再加上行政院将在10月启动第二波电价调涨方案，引发未来物价是否上扬的想像。惟有汇银人士认为，除非国际原油价格每桶飙上130-145美元，否则因成本上扬推动的通膨力道应该有限。但未来也不能排除央行藉由对汇率的微幅调升，抵销物价涨幅的可能性。
“景气现在是外温内冷，央行现在还不会动作。”一位本地银行交易员称。
另一本地银行交易员则指出，短线台币还是会在29.930-29.980近期的区间内来回整理，静待9月中美联储是否会一如预期缩减QE(量化宽松)规模。
台湾政府10月1日起调涨电价，台湾综合经济研究院表示对经济成长负面影响微小，估计将减损今年经济成长率0.024个百分点，明年减损0.071个百分点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度略扩大，其中指标一个月期报在-0.045/-0.035，上日收在-0.025/-0.015。报价 来到29.905/29.920左右，上日收在29.860附近。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.960，上日在29.970-29.990，上日收盘价为30.050。
本地时间10:03时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.82角报29.968。
交易员观察市场最新动态：
* 印度与巴西均为支撑本币做出相应动作，新兴市场货币应可暂时止稳
* 盘中观察股市涨跌幅变化，外资对台股是否扩大买超力道
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.940-29.970
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* 国际油市：布兰特原油跳涨至六个月高位，因叙利亚危机引发供应忧虑 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。