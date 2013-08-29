台湾汇市：台币实质交投趋升，对叙利亚局势担忧略有缓解

路透台北8月29日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投稳中趋升。交易员表示，市场对叙利亚局势的担忧略有缓解，亚洲新兴货币亦因巴西雷亚尔 反弹稍获喘息。台币随韩元走扬以及台股走升而略微偏强。

由于国际油价因叙利亚危机短线跳涨，再加上行政院将在10月启动第二波电价调涨方案，引发未来物价是否上扬的想像。惟有汇银人士认为，除非国际原油价格每桶飙上130-145美元，否则因成本上扬推动的通膨力道应该有限。但未来也不能排除央行藉由对汇率的微幅调升，抵销物价涨幅的可能性。

“景气现在是外温内冷，央行现在还不会动作。”一位本地银行交易员称。

另一本地银行交易员则指出，短线台币还是会在29.930-29.980近期的区间内来回整理，静待9月中美联储是否会一如预期缩减QE(量化宽松)规模。

台湾政府10月1日起调涨电价，台湾综合经济研究院表示对经济成长负面影响微小，估计将减损今年经济成长率0.024个百分点，明年减损0.071个百分点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度略扩大，其中指标一个月期报在-0.045/-0.035，上日收在-0.025/-0.015。报价 来到29.905/29.920左右，上日收在29.860附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.960，上日在29.970-29.990，上日收盘价为30.050。

本地时间10:03时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.82角报29.968。

交易员观察市场最新动态：

* 印度与巴西均为支撑本币做出相应动作，新兴市场货币应可暂时止稳

* 盘中观察股市涨跌幅变化，外资对台股是否扩大买超力道

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.940-29.970

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