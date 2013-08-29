日本经济：投资者可能会继续从新兴国家撤资--央行审议委员森本宜久

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 日本央行审议委员森本宜久表示：
* 日本经济显现出产出、收入和支出良性循环的迹象
* 央行准备好对政策进行必要的调整，会考虑当时经济和物价面临的风险
* 投资者可能会继续从新兴国家撤资，这可能会维持全球前景的不确定性
* 必须对中东地缘政治风险保持警惕
* 全球经济仍然脆弱，复苏步伐温和
* 日本央行的宽松政策要取得效果，市场对日本财政状况的信心是关键
* 日本央行购买公债的平均存续期应该在6-8年
* 如果市场丧失对日本财政的信心，日债收益率可能会以一种偏离经济基本面的方式上涨
* 随着日本央行大量购买公债，长期利率的下降趋势应该会增强
* 尽管消费税上调计划带来影响，日本经济增长仍将继续超过潜在增速。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。