日本经济：投资者可能会继续从新兴国家撤资--央行审议委员森本宜久

路透8月29日 - 日本央行审议委员森本宜久表示：

* 日本经济显现出产出、收入和支出良性循环的迹象

* 央行准备好对政策进行必要的调整，会考虑当时经济和物价面临的风险

* 投资者可能会继续从新兴国家撤资，这可能会维持全球前景的不确定性

* 必须对中东地缘政治风险保持警惕

* 全球经济仍然脆弱，复苏步伐温和

* 日本央行的宽松政策要取得效果，市场对日本财政状况的信心是关键

* 日本央行购买公债的平均存续期应该在6-8年

* 如果市场丧失对日本财政的信心，日债收益率可能会以一种偏离经济基本面的方式上涨

* 随着日本央行大量购买公债，长期利率的下降趋势应该会增强