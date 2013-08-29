《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

*明报：

--世界华文媒体 截至6月底止第一季收入按年微升2.56%至1.26亿美元，主要受惠于马来西亚市场，但中港市场表现逊色，加上融资成本增加，期内纯利下跌13.1%至1,332.6万美元。

*星岛日报：

--长江实业 高级营业经理封海伦表示，荃湾昇柏山最快于下周末开售，该楼盘主要提供两至三房单位，计入折扣后最低售价约440万港元。

*苹果日报：

--民生银行 中期净利大增20.43%，不过期内在同业市场拆入款项劲升，反映资金紧张，期末核心一级资本充足率仅7.86%，令人关注未来集资压力。

--瑞安建业 扭亏为盈，中期净利约5,300万港元，公司继续按计划退出与拉法基 合营企业，同时逐步推行资产变现计划。

--中国通信服务 被姊妹公司中电信 拖数，导致上半年的自由现金流急剧恶化，公司管理层称，下半年要入标4G项目，将对现金流带来进一步压力，因此会考虑发债，派息比率亦有机会作出调整。

*东方日报：

--复星医药 董事长陈启宇称，集团旗下医疗服务增长较快，主要是基数较低所致，并看好未来内地医院服务板块，有意把握市场整合机会，加大投资中小型规模的医院。

--东方明珠石油 中期净亏损8,298万港元，主要受累于股份结算购股权开支及可供出售投资之减值亏损。

*文汇报：

--中国粮油 执董兼董事总经理吕军称，未来会把资金转为投放在内部营运，计划改变加工业务等下游产业链，同时留意并购项目，计划在广东新建厂房以应付珠江三角洲庞大的需求。

*大公报：

--主要代理销售国外品牌汽车的正通汽车 中期纯利上升35%至4.74亿元人民币，公司预期下半年销量可保持稳定温和的增长。

--中海集运 上半年亏损12.58亿元人民币，公司预期第三季受季节性因素推动，航线装载率能保持较高水平。（完）

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