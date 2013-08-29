《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*明报：
--世界华文媒体 截至6月底止第一季收入按年微升2.56%至1.26亿美元，主要受惠于马来西亚市场，但中港市场表现逊色，加上融资成本增加，期内纯利下跌13.1%至1,332.6万美元。
*星岛日报：
--长江实业 高级营业经理封海伦表示，荃湾昇柏山最快于下周末开售，该楼盘主要提供两至三房单位，计入折扣后最低售价约440万港元。
*苹果日报：
--民生银行 中期净利大增20.43%，不过期内在同业市场拆入款项劲升，反映资金紧张，期末核心一级资本充足率仅7.86%，令人关注未来集资压力。
--瑞安建业 扭亏为盈，中期净利约5,300万港元，公司继续按计划退出与拉法基 合营企业，同时逐步推行资产变现计划。
--中国通信服务 被姊妹公司中电信 拖数，导致上半年的自由现金流急剧恶化，公司管理层称，下半年要入标4G项目，将对现金流带来进一步压力，因此会考虑发债，派息比率亦有机会作出调整。
*东方日报：
--复星医药 董事长陈启宇称，集团旗下医疗服务增长较快，主要是基数较低所致，并看好未来内地医院服务板块，有意把握市场整合机会，加大投资中小型规模的医院。
--东方明珠石油 中期净亏损8,298万港元，主要受累于股份结算购股权开支及可供出售投资之减值亏损。
*文汇报：
--中国粮油 执董兼董事总经理吕军称，未来会把资金转为投放在内部营运，计划改变加工业务等下游产业链，同时留意并购项目，计划在广东新建厂房以应付珠江三角洲庞大的需求。
*大公报：
--主要代理销售国外品牌汽车的正通汽车 中期纯利上升35%至4.74亿元人民币，公司预期下半年销量可保持稳定温和的增长。
--中海集运 上半年亏损12.58亿元人民币，公司预期第三季受季节性因素推动，航线装载率能保持较高水平。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。