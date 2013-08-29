《全球金融分析》叙利亚和债务上限忧虑令市场质疑美联储近期会否缩减购债

本月稍早的路透调查分析师结果显示，市场原先预期缩减刺激措施将从9月展开。

多位交易商表示，美联储延后缩减刺激措施可能会暂时提振新兴市场。但这可能只会增添市场波动性，因减少购债看来已经无可避免。

纽约德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin表示，“延后缩减购债可能短期有助于提升冒险意愿，但最终只会造成更为负面的避险效应。”

“在这些状况下，美联储将很难间接支撑新兴市场货币，除非表明将会长时间延后缩减购债，但这不可能实现。”

在这样的情况下，若新兴市场出现短暂的涨势，则可能会被视为是投资人扩大脱手的机会。那些存在巨额经常帐赤字、也就是需要靠外部资本来支应支出的国家，将处于特别危急的状态。

印度是其中之一，印度卢比已经触及历史新低，孟买Sensex指数 自7月23日以来已重挫11%。

叙利亚的邻国土耳其也受到预期中的美联储缩减买债措施冲击，土耳其里拉兑美元创下历史新低。

**8月非农就业数据**

尽管叙利亚紧张情势升高，部分策略师称华府的预算战争可能才是更令人忧心的问题。美国料将在10月中旬提高联邦政府举债上限。

美国财政部长杰克卢先前已表示，奥巴马政府在协商中不会用缩减支出来换取提高举债上限。而在此同时国会共和党议员则希望删减社会福利项目支出。

2011年时尖锐的举债上限攻防战导致美国债信评等首次遭到下调，而可能引发债务违约等问题则或会轻易地让市场受到摇撼。

新泽西州美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，“若债务上限论战的热度，高到被美联储视为会打击消费者信心的不确定性，而油价上涨进一步打击信心及消费者的消费能力，则美联储宣布的缩减刺激措施规模可能会较原先预定的小得多。”

美国国会将先需要通过立法来延续美国政府的融资，否则政府可能在9月面临停摆风险，但市场策略师对此不那么担心。

美联储减少支持措施的同时面临预算议题的政治角力，可能让投资人暂停投资美国资产。

部份分析师表示，下周公布的美国8月非农就业报告将是决定性因素。美联储已经表示，缩减购债得看美国经济和劳动市场改善情形而定。近期房市及耐久财数据表现令人失望。

Cornerstone Macro的经济分析师周三在一份研究报告中写道，“美联储缩减量化宽松的最大障碍，就是美国经济难以展现美联储所希望见到的持续性改善。”