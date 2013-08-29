《全球主要央行动态》--8月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月22日-8月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，若现在至下个月的数据显示经济成长“可以持续”且没有迹象经济将偏离轨道，则他将支持下个月缩减资产购买规模。他另外表示，如果近期没有“真正令人担忧”的迹象显示经济脆弱，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就可在下月会议宣布缩减购债计划的首次审慎举动。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，联储决策者无需在9月开会时急于削减资产购买计划规模。在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时他称，“当前情势下，我觉得没有必要匆忙行事。通胀率在低位，经济数据好坏不一，所以我持审慎态度，我不想事先评判会议，”布拉德称，“我想我们不要匆忙，在作出行动之前要评估当前形势。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，若经济若一如近期那样继续改善，则在“今年晚些时候”削减资产购买规模将是明智之举。威廉姆斯在接受CNBC采访时称，“何时以及是否在今年晚些时候削减刺激措施的决议，将取决于数据。”

**欧洲**

英国央行总裁卡尼表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会为经济提供更多的刺激。卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离深度衰退。如果提早升息的预期加重了经济复苏所面临的风险，央行可能提供更多的刺激。

英国央行副总裁宾恩在专访中指出，央行以新的前瞻性指引计划释出“明确讯息”，也就是利率不太可能很快扬升。宾恩向彭博表示，英国央行“不只是向市场人士传达，也在向民众、一般家庭及企业传达，对他们释出利率不太可能很快上升的明确讯息。”

欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示，央行预期将在未来一段时间内维持低利率，证实了前瞻性指引所言。“我们已经说过，预计将让我们的利率在现有或更低水平多维持一段时间，”在记者问及经济改善是否会推动欧洲央行重新评估货币政策立场时，亚斯穆森这样回答。

欧洲央行管管理委员会委员魏德曼表示，认为央行不会改变目前的货币政策立场。魏德曼在接受德国商报(Handelsblatt)采访时还称，预计在较长一段时间不会加息，是基于央行的货币政策策略和经济预估。他在周一还敦促各成员国政府不要依赖欧洲央行来解决其问题，称欧洲央行恪守职责反而会更好。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁被报纸报导称，由于困境国家的经常帐赤字问题已经纠正，欧洲债务危机的最黑暗时期已经过去。利卡宁在接受芬兰报纸Helsingin Sanomat采访时还表示，欧洲央行已透过货币政策及重组银行业的行动完成了自身任务。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，一国央行出台货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出。“通过货币政策注入的基础货币几乎全数都会被央行以存款的形式吸纳，”黑田东彦在杰克森霍尔年会上发表演讲时说。据央行周日发布的网站上的演讲稿，黑田东彦说，“即便一国放松货币政策，这并不一定意味着政策直接注入的资金会‘溢出到海外’。”

日本央行副总裁岩田规久男重申，央行致力于在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标。岩田规久男在京都对企业领袖发表的讲话中还称，通胀稳定在2%之前，日本央行将继续实行量化宽松措施。货币政策可能需要较长时间才会发挥作用，因此政府需要同时通过财政支出来支持经济增长。

日本央行审议委员森本宜久称，央行准备好对政策进行必要的调整，会考虑当时经济和物价面临的风险。日本央行的宽松政策要取得效果，市场对日本财政状况的信心是关键。 尽管消费税上调计划带来影响，日本经济增长仍将继续超过潜在增速。

**中国**

在国务院上日表示将进一步扩大信贷资产证券化试点后，中国央行就该决定做出详细解读，称目前仍处推进资产证券化常规化发展的初期，需要在严格控制风险的基础上，稳步扩大试点。

中国央行副行长易纲表示，金砖国家将在不远的将来建立规模1,000亿美元的联合外汇储备库，中国将向此金砖应急储备安排（CRA）提供最大份额。易纲在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上并称，各国如何应对发达经济体收紧货币政策，将成为G20峰会的焦点之一。

**其他**

巴西央行将指标利率从8.50%提高至9%，保持收紧政策的步伐以对抗通胀并重振投资者信心。巴西央行货币政策委员会(Copom)成员一致同意该利率决定。

泰国央行表示，由于外汇储备较高，不担心资本外流问题，并称泰铢走势仍与贸易伙伴货币一致。不过泰国央行重申，如果汇率波动过快，将准备采取行动。泰国央行总裁张旭州还对记者表示，年内经济表现可能有所提升。

印度央行总裁苏巴拉奥表示，当前形势要求采取结构性举措，并未设定汇率目标。我们将继续采取行动抑制汇率波动。只要卢比汇率仍然波动，就将继续采取流动性举措。

马来西亚央行总裁洁蒂表示，该国内需充满韧性，显示利率正在支撑经济活动，此外，央行并没有锁定特定的汇价水平。

土耳其央行总裁Erdem Basci对Anadolu新闻社(AA)表示，央行不会把利率当作保卫土耳其里拉汇率的主要工具。 (完)