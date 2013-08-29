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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 10:39 BJT

中股业绩：中国建筑上半年实现净利润87.9亿元，同比增长22.5%

路透上海8月29日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四发布半年报，2013年上半年实现归属上市公司股东净利润87.9亿元人民币，同比增长22.5%；实现基本每股收益0.29元。

半年报并显示，公司上半年实现营业收入3,019亿元，同比增长19.1%；建筑业务新签合同额达6,560亿元，同比增28%；地产业务销售额再创新高，达到788亿元，同比增36.8%。

此外，上半年公司新增土地储备约469万平方米，期末拥有土地储备约6,691万平方米。

公司表示，面对国家房地产市场调控政策不放松，调控常态化趋势，下半年公司在房地产业务方面，将坚持以收定支原则，加快项目开发速度，在确保项目品质的前提下努力缩短开发周期，加快现金回款速度，提升企业财务弹性与灵活性。同时在做好住宅项目投资的同时，增加持有型物业比例。

中国建筑周四早盘报3.21元，跌0.02元，或0.62%，过去一个月累计上涨1.57%。(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站(here)

(发稿 王一竹; 审校 边竞/林高丽)
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