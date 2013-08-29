中股业绩：中国建筑上半年实现净利润87.9亿元，同比增长22.5%

公司表示，面对国家房地产市场调控政策不放松，调控常态化趋势，下半年公司在房地产业务方面，将坚持以收定支原则，加快项目开发速度，在确保项目品质的前提下努力缩短开发周期，加快现金回款速度，提升企业财务弹性与灵活性。同时在做好住宅项目投资的同时，增加持有型物业比例。