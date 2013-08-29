中股业绩：中国建筑上半年实现净利润87.9亿元，同比增长22.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四发布半年报，2013年上半年实现归属上市公司股东净利润87.9亿元人民币，同比增长22.5%；实现基本每股收益0.29元。
半年报并显示，公司上半年实现营业收入3,019亿元，同比增长19.1%；建筑业务新签合同额达6,560亿元，同比增28%；地产业务销售额再创新高，达到788亿元，同比增36.8%。
此外，上半年公司新增土地储备约469万平方米，期末拥有土地储备约6,691万平方米。
公司表示，面对国家房地产市场调控政策不放松，调控常态化趋势，下半年公司在房地产业务方面，将坚持以收定支原则，加快项目开发速度，在确保项目品质的前提下努力缩短开发周期，加快现金回款速度，提升企业财务弹性与灵活性。同时在做好住宅项目投资的同时，增加持有型物业比例。
中国建筑周四早盘报3.21元，跌0.02元，或0.62%，过去一个月累计上涨1.57%。(完)
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(发稿 王一竹; 审校 边竞/林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。