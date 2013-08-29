日本股市：早盘盘中反弹，得益于日圆兑美元脱离高位

路透东京8月29日 - 日股日经指数周四早盘反弹，可望结束连续三日的跌势，因日圆兑美元脱离昨日触及的两周高位；投资者则在其他亚洲市场寻找交投指引。

日经指数 上升早盘中段上涨0.4%至13,390.14点，周三下挫1.5%至两个月低点13,338.46。东征股价指数 基本持平于1,113.55。

“短线交易商对短期消息面因素作出反应，而主要投资者则在场边观望，等待一些推动市场走势的因素更加明确，”瑞士信贷一主管Stefan Worrall表示。

“我认为目前日经指数上升空间相当有限。投资者在建立大型仓位时将犹豫不决，直到外部不确定性消退，”法国巴黎银行首席日本股市策略师Shun Maruyama表示。(完)