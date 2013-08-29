日本股市：早盘盘中反弹，得益于日圆兑美元脱离高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京8月29日 - 日股日经指数周四早盘反弹，可望结束连续三日的跌势，因日圆兑美元脱离昨日触及的两周高位；投资者则在其他亚洲市场寻找交投指引。
日经指数 上升早盘中段上涨0.4%至13,390.14点，周三下挫1.5%至两个月低点13,338.46。东征股价指数 基本持平于1,113.55。
“短线交易商对短期消息面因素作出反应，而主要投资者则在场边观望，等待一些推动市场走势的因素更加明确，”瑞士信贷一主管Stefan Worrall表示。
“我认为目前日经指数上升空间相当有限。投资者在建立大型仓位时将犹豫不决，直到外部不确定性消退，”法国巴黎银行首席日本股市策略师Shun Maruyama表示。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。