《中国债券市场每日交易备忘》--8月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国浙江华友钴业2.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承 安徽水利 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 山东钢铁集团33亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 深圳华强集团15亿元六个月期短融041358055，票面利率5.9% 吉视传媒 5亿元五年期中票101360010，票面利率6.1% 进出口行80亿元10年期固息债130321，票面利率4.7% 农发行100亿元一年期固息债130418，票面利率4.4% 重庆地产集团18亿元七年期固息债1380253，票面利率6.3% 铁道部200亿元七年期固息债1380254，票面利率5.06% 张家港保税区张保实业公司11亿元七年期固息债1380256，票面利率7.10% ============================================================================ 三、缴款： 重庆化医控股集团10亿元一年期短融 河南水利投资集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行150亿元三个月期央行票据1301007到期兑付，参考收益率2.9089% 鞍钢股份 30亿元一年期短融041254042到期兑付，票面利率4.12% 湖南省高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融041260053到期兑付，票面利率5.50% 南京禄口国际机场11亿元一年期短融041271008到期兑付，票面利率4.45% 国开行300亿元20年期固息金融债050217付息，票面利率4.10% 国开行300亿元七年期固息金融债070216付息，票面利率4.35% 中央汇金投资公司280亿元20年期固息债102702付息，票面利率4.05% 财政部代发240亿元五年期固息地方债119106付息，票面利率4.30% 武汉农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1221001付息，票面利率6.50% 牡丹江市国投12亿元七年期固息债1280258付息，票面利率7.08% 江苏飞达控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280259付息，票面利率7.60% 华能集团15亿元10年期中票1282308付息，票面利率5.16% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --截至周四晚沪深两市2,387家上市公司发布半年报及业绩快报，这些公司上半年共实现营业收入116,064.32亿 元人民币，同比增长9.53%；实现归属于母公司股东的净利润11,090.26亿元，同比增长12.51%。 --中国证券报周五报导，上海证交所目前已初步确定个股期权业务方案、风险控制体系、结算方案，年内将启 动全真模拟交易，预计个股期权产品最早将于明年4月正式面市。 9/1公布8月官方制造业PMI (7月为50.3) 9/2公布8月汇丰制造业PMI终值 (7月为47.7) 9/3公布8月官方非制造业PMI (7月为54.1) 9/4公布8月汇丰服务业PMI (7月为51.3) 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 边竞)