台湾债市：RP利率仍在低位不变，台电公司债标售失利令券源更少

路透台北8月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四仍在低位不变。月底的紧缩效果并未显现在公债与公司债附买回市场中，银行/投信的资金仍多，市场资金宽裕。

交易商更表示，上日的台电公司债流标，显见市场对于持券仍相当地保守。在持券小心之下，随着债券到期，自然会使得附买回市场的券源更少。

〞钱很多，月底没有感觉。〞一位证券商交易员表示。

受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响，台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出，五、七以及10年期债券均以流标收场。

但上述交易员也指出，由于目前券源很少，且利率也走低到整数关卡附近，因此也不打算向客户要求降利率，因为缺券的情况之下，也难以开口，估计利率可能持平在目前水位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，两者皆大致同于上日。