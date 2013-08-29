台湾债市：RP利率仍在低位不变，台电公司债标售失利令券源更少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北8月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四仍在低位不变。月底的紧缩效果并未显现在公债与公司债附买回市场中，银行/投信的资金仍多，市场资金宽裕。
交易商更表示，上日的台电公司债流标，显见市场对于持券仍相当地保守。在持券小心之下，随着债券到期，自然会使得附买回市场的券源更少。
〞钱很多，月底没有感觉。〞一位证券商交易员表示。
受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响，台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出，五、七以及10年期债券均以流标收场。
但上述交易员也指出，由于目前券源很少，且利率也走低到整数关卡附近，因此也不打算向客户要求降利率，因为缺券的情况之下，也难以开口，估计利率可能持平在目前水位。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，两者皆大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.57-0.63%，与上日大致相同。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。